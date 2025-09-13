leonoticias - Noticias de León y provincia

Obras en la urbanización del polígono.

El pueblo de León que urbaniza su polígono con casi tres millones de euros

Una vez preparado, está previsto que Reolum presente su proyecto para dar cabida a las instalaciones de generación de energías verdes

Leonoticias

Leonoticias

León

Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:54

El Ayuntamiento de La Robla trabaja en las obras de la fase 1 de la urbanización del polígono 'El Crispín'. Una actuación que avanza a buen ritmo y que comenzaba el pasado mes de julio con una inversión que ronda los tres millones de euros.

Concretamente, el importe total de la obra asciende a 2.966.234 euros, de los que el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), a través del Instituto de Transición Justa (ITJ), aporta 2.224.676 euros y la Junta de Castilla y León los 741.558 euros restantes. Así, la financiación prevista se reparte entre el ITJ que aporta el 75% y la y la Junta que sufraga el 25% restante, incluyéndose en el Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras.

Las obras que se están llevando a cabo en La Robla se centran en la urbanización de la fase número 1 del polígono industrial de El Crispín. Contemplan la ejecución de una conexión a la carretera LE-4514, que une La Robla con Lorenzana, para permitir el acceso de vehículos, así como un vial de acceso hasta el polígono desde la citada carretera, un puente para permitir el cruce del río Bernesga, dos rotondas para la ordenación de flujos de tráfico y un vial interior del polígono.

Para poder llevar a cabo este proyecto, fue realizar previamente la tramitación de la modificación número 6 de las normas urbanísticas municipales. Una medida que concluyó en octubre de 2023 después de varios años de tramitaciones.

Un futuro industrial «en verde»

El futuro del suelo industrial y empresarial de La Robla está ligado al desarrollo de un nuevo complejo de instalaciones energéticas renovables, de la mano de Reolum. Una vez finalice la obra que está acometiendo el Ayuntamiento de La Robla, está previsto que el grupo Reolum presente el proyecto de urbanización del resto del polígono, para dar cabida a sus proyectos para instalar una planta de biomasa con Ayuntamiento de La Robla captura de CO2, una planta de metanol y una planta de hidrógeno verde, proyecto conjunto denominado 'La Robla Green' que ha sido aprobado como Proyecto Regional por la Junta de Castilla y León.

'La Robla Green' es el proyecto integrado de generación de energías verdes más novedoso de Europa y contará con dos grandes instalaciones punteras en La Robla que trabajarán sinérgicamente.

