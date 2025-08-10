Polideportivos, pabellones y colegios mayores acogen a los vecinos evacuados por los incendios en León Ponferrada habilita el Lydia Valentín, el Colegio Mayor y el polideportivo de Fuentesnuevas para albergar a vecinos de Las Médulas, Carucedo y otras localidades desalojadas

El avance del incendio que afecta al entorno de Las Médulas ha obligado a desalojar o confinar a unas 800 personas en la provincia de León, según datos facilitados por la Junta de Castilla y León.

Muchos de los evacuados han encontrado alojamiento en casas de familiares o amigos, principalmente en Ponferrada y otras localidades próximas, mientras que otro grupo ha sido reubicado en espacios municipales habilitados para la emergencia.

En la capital berciana se han dispuesto el pabellón Lydia Valentín, con capacidad para unas 60 personas, y el Colegio Mayor de Ponferrada, que puede acoger a 82. Además, el polideportivo de Fuentesnuevas está preparado para abrir sus puertas si la situación lo requiere.

Estas instalaciones garantizan techo, descanso y atención básica a quienes han tenido que abandonar sus hogares de forma precipitada.

Desalojos y propagación del fuego

Los desalojos se han llevado a cabo en Las Médulas, Carucedo, Borrenes, Llamas de Cabrera, Santa Lucía y Montes de Valdueza, entre otros núcleos.

La decisión se tomó tras un empeoramiento repentino de las condiciones meteorológicas durante la tarde, cuando rachas de viento de hasta 50 km/h, no previstas en los partes, provocaron que el fuego se propagara «diez veces más rápido de lo esperado», según técnicos en extinción de grandes incendios.

La evolución del frente, que ha llegado a superar en diez veces la longitud estimada inicialmente, obligó también a retirar de forma preventiva a parte del operativo para garantizar su seguridad.

Actualmente, en la provincia trabajan alrededor de 450 efectivos, incluyendo a 100 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME), 17 medios aéreos, bulldóceres, autobombas y brigadas terrestres.

Prioridades desde la Junta de Castilla y León

La prioridad, según la Junta, es la protección de las personas y de los núcleos de población, así como minimizar el impacto en el Parque Natural de Las Médulas, que ha sufrido ya daños cuya extensión está pendiente de evaluación.

El fuego ha afectado también a Carucedo, aunque los primeros datos apuntan a que los daños materiales no son cuantiosos. En Borrenes y La Chana, el viento ha cambiado nuevamente de dirección y se ha ordenado el confinamiento preventivo.

Desde la Junta advierten que serán «implacables» contra los incendios intencionados. Asimismo, se ha anunciado que se pondrá en marcha una línea de ayudas para los afectados por daños en sus viviendas y propiedades.