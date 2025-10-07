leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tramod e la vía a la altura de La Robla.

Los 20 pasos superiores e inferiores del tren en León y su alfoz que se renuevan

Adif destina seis millones de euros a mejorar los cruces de carreteras con la línea León-La Robla en León, San Andrés del Rabanedo, Sariegos, Cuadros o La Robla

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 7 de octubre 2025, 10:25

Comenta

Adif AV impulsa la integración del ferrocarril a su paso por la provincia de León al contratar la renovación de una veintena de estructuras que canalizan el cruce, tanto superior como inferior, de carreteras y caminos de León y otras localidades con la línea convencional León-La Robla, una mejora a la que destina 5,9 millones de euros.

Los pasos que se renuevan conectan zonas a ambos lados del ferrocarril en León capital y San Andrés de Rabanedo, y vías y caminos de acceso de varias localidades al noroeste de la capital leonesa, como Villabalter, Azadinos, Sariegos, Pobladura de Bernesga, Lorenzana o Cuadros.

La actuación permitirá mejorar y reforzar la integración del ferrocarril, la permeabilidad de la zona y el acceso rodado a las localidades y, al tiempo, aumentará la fiabilidad de la línea León-La Robla, nexo de conexión de la alta velocidad a Asturias, al unir la capital leonesa con la Variante de Pajares.

Además, se suma a las ya completadas y previstas en esta línea y a las que Adif impulsa para reforzar la capacidad del corredor norte de Alta Velocidad, como el despliegue de la segunda vía en la Línea de Alta Velocidad a León, el nuevo paso superior de Trobajo del Cerecedo, la duplicación de la salida norte de alta velocidad de la estación de Valladolid y su ampliación, o la denominada 'U' de Olmedo.

Renovación de diez pasos superiores

Los trabajos ahora adjudicados comprenden la renovación integral de los pasos rodados y peatonales con los que la Avenida Fernández Ladreda, en León capital, y la calle Azorín (carretera LE-441) de San Andrés del Rabanedo cruzan sobre la línea ferroviaria. En ambos se instalarán nuevos sistemas de contención y vallas antivandálicas, y en el primero, nuevas aceras e iluminación ampliando el ancho del tablero.

El contrato también comprende la renovación de otros ocho pasos superiores con los que carreteras de la zona cruzan sobre la línea León-La Robla, con trabajos específicos en cada uno de ellos, en función de sus necesidades: desde ensanchamiento mediante ampliaciones de tablero hasta colocación de sistemas de contención, nuevas barandillas y vallas antivandálicas, pasando por impermeabilización, refuerzo y limpieza de estructuras o reposición de firme.

Noticias relacionadas

La colisión entre un camión y un furgón en la N-630 deja herido a un hombre de 59 años

La colisión entre un camión y un furgón en la N-630 deja herido a un hombre de 59 años

Triple intervención de bomberos por incendios en las inmediaciones de tres pueblos de León

Triple intervención de bomberos por incendios en las inmediaciones de tres pueblos de León

León, tierra de murales: estos son las pinturas urbanas presentes en pueblos leoneses

León, tierra de murales: estos son las pinturas urbanas presentes en pueblos leoneses

En concreto, se trata de los pasos superiores que permiten el acceso a las localidades de Villabalter, Azadinos (paso superior carretera LE-5506), Sariegos, Pobladura del Bernesga, Cuadros (calle El Apeadero), Cabanillas y La Seca de Alba (paso superior carretera LE-4514). También se actuará sobre otros dos pasos superiores para caminos de servicio y sobre una pasarela peatonal.

Los pasos inferiores afectados en el alfoz de León

Asimismo, Adif renovará una decena de pasos inferiores, entre ellos, el peatonal y viario de la calle Paseo del Príncipe, en San Andrés del Rabanedo, dos en Lorenzana (el de la carretera CL-623 y el de la calle Corrillo) o el de Santibáñez de Cuadros.

En ellos realizarán trabajos como desbroces y limpieza, reparación de estribos y sillares, impermeabilización de tableros, señalización de gálibos, instalación de nuevas barandillas, repintado de las existentes, despliegue de vallado antivandálico, ejecución de muretes guardabalasto, mejoras de drenaje y evacuación de aguas.

Estas actuaciones contribuyen a los ODS número 9 (fomento de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad) y 11 (ciudades inclusivas).

Publicidad

Top 50
  1. 1 El restaurante calcinado en Las Médulas reabre en Carucedo: «Somos los mismos, con las mismas ganas»
  2. 2 Un pueblo de León hospedará a Papá Noel
  3. 3 Estos son los rivales de Cultural, Ponferradina y Astorga en la Copa del Rey
  4. 4 El derribo de la iglesia de un pueblo de León deja al aire los restos sepultados del cementerio
  5. 5 El «privilegio» de los colegios sin alumnos: «Es una maravilla y triste a la vez»
  6. 6 La pólvora sigue fuera de casa y la Cultural firma el empate sin goles ante el Albacete
  7. 7 Xoel López cierra San Froilán 2025 en un lunes festivo en León
  8. 8 Maximino Fidalgo celebra su centenario rodeado de amigos y familiares
  9. 9 Bayer premia al Hospital de León con sus Becas en Calidad Asistencial en Cáncer de Próstata
  10. 10 Un incendio cerca de un pueblo y otro en un camping movilizan a los bomberos de la Diputación de León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Los 20 pasos superiores e inferiores del tren en León y su alfoz que se renuevan

Los 20 pasos superiores e inferiores del tren en León y su alfoz que se renuevan