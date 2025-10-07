leonoticias - Noticias de León y provincia

Un incendio cerca de un pueblo y otro en un camping movilizan a los bomberos de la Diputación de León

Dotaciones del Sepeis se desplazaban a ambos puntos para sofocar las llamas antes de que se acercaran a zonas habitadas

A.G.B

A.G.B

León

Martes, 7 de octubre 2025, 09:21

Comenta

Los bomberos de la Diputación de León se movilizaban la noche del lunes 5 de octubre para controlar las llamas de dos incendios desatados en la provincia leonesa.

El primero de ellos comenzaba a las 21:30 horas, cuando una dotación del parque de Valencia de Don Juan se desplazaba a Matanza de los Oteros por un fuego que se iniciaba en una zona cercana al centro urbano.

En el segundo intervenían los bomberos del parque de Celada, que se trasladaron hasta Villamejil por un incendio declarado en torno a las 22:00 horas en las inmediaciones del camping de la localidad.

Además de estas intervenciones, los bomberos de la Diputación de León también tuvieron que actuar el sábado para sofocar las llamas de un incendio declarado en Alcuetas al que acudieron los efectivos del parque de Valencia de Don Juan. Fueron los primeros en intervenir para evitar que el fuego se propagara y pudiera ser extinguido.

