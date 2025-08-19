Nuevo corte de tráfico en la AP-66 desde Asturias hacia León
Un vehículo averiado ha impedido el paso y cortado la autopista en un tramo de 22 kilómetros
Martes, 19 de agosto 2025, 20:23
El verano está resultando interminable para los usuarios de la AP-66 que conecta León con Asturias con un nuevo problema que, esta vez, ha cortado la autopista por completo en un tramo de 22 kilómetros entre Lena y Caldas de Luna.
El motivo es que un vehículo averiado desde las siete y diez de la tarde del martes 19 de agosto ha cortado la circulación minutos después en el túnel de Entrerregueras (Asturias) con sentido León, lo que ha obligado a su cierre total hasta las 20:37. Unos tramos que han sufrido problemas durante todo el verano por las obras de una autopista que se ha visto colapsado en los momentos de más tráfico.
📢⚫️En #Asturias, cortada la AP-66, en Lena, sentido León, entre P.K. 65 y 87.— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) August 19, 2025
➡️Vehículo averiado en el túnel de Entrerregueras.
➡️Desvío por la N-630.
🚨Más ℹ️en @InformacionDGT y boletines de📻. pic.twitter.com/znUqnnA6jv
Una nueva incidencia que ha interrumpido la circulación desde el punto kilométrico 65 y hasta el 87, en una tramo que ya estuvo afectado por un corte parcial por la presencia de humo y un accidente en el entorno del túnel del Negrón.
Problemas constantes a los que hay que sumar la polémica por la extensión otorgada a la concesionaria, el argayo y las peticiones para anular o rebajar el coste del peaje por el retraso ocasionado en los conductores al atravesar los tramos con obras. La circulación con sentido León se ha derivado durante esa hora y media de corte por la N-630.
