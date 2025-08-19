leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Desciende a nivel 1 el incendio de Paradiña y preocupan los de Anllares del Sil, Barniedo de la Reina y Gestoso
Imagen del corte de tráfico antes del túnel de Entrerregueras que impide el paso de Asturias hacia León. DGT

Nuevo corte de tráfico en la AP-66 desde Asturias hacia León

Un vehículo averiado ha impedido el paso y cortado la autopista en un tramo de 22 kilómetros

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Martes, 19 de agosto 2025, 20:23

El verano está resultando interminable para los usuarios de la AP-66 que conecta León con Asturias con un nuevo problema que, esta vez, ha cortado la autopista por completo en un tramo de 22 kilómetros entre Lena y Caldas de Luna.

El motivo es que un vehículo averiado desde las siete y diez de la tarde del martes 19 de agosto ha cortado la circulación minutos después en el túnel de Entrerregueras (Asturias) con sentido León, lo que ha obligado a su cierre total hasta las 20:37. Unos tramos que han sufrido problemas durante todo el verano por las obras de una autopista que se ha visto colapsado en los momentos de más tráfico.

Una nueva incidencia que ha interrumpido la circulación desde el punto kilométrico 65 y hasta el 87, en una tramo que ya estuvo afectado por un corte parcial por la presencia de humo y un accidente en el entorno del túnel del Negrón.

Noticias relacionadas

¿Se acabará el peaje entre León y Asturias?: «Tardará, pero guarden los tíquets»

¿Se acabará el peaje entre León y Asturias?: «Tardará, pero guarden los tíquets»

La nacional 630 en León gana tráfico extra por las obras propias y las de la autopista

La nacional 630 en León gana tráfico extra por las obras propias y las de la autopista

La odisea de ir a la playa y volver a León por la AP-66: retenciones de una hora para recorrer un kilómetro

La odisea de ir a la playa y volver a León por la AP-66: retenciones de una hora para recorrer un kilómetro

Cascos justifica la prórroga del peaje a Asturias por evitar el pago en la León-Benavente

Cascos justifica la prórroga del peaje a Asturias por evitar el pago en la León-Benavente

Problemas constantes a los que hay que sumar la polémica por la extensión otorgada a la concesionaria, el argayo y las peticiones para anular o rebajar el coste del peaje por el retraso ocasionado en los conductores al atravesar los tramos con obras. La circulación con sentido León se ha derivado durante esa hora y media de corte por la N-630.

Publicidad

Top 50
  1. 1 León vive la primera jornada en diez días «con buenas noticias» y tres incendios que aún «preocupan mucho»
  2. 2 Los puntos de León con el aire 40 veces más contaminante de lo que marca la OMS
  3. 3 Más de mil personas piden en León la dimisión de Arranz, Quiñones y Mañueco por los incendios
  4. 4 El incendio de Fasgar avanza hacia Vegapujín y Posada de Omaña: «Hemos desplegado todas las bocas de riego y mangueras»
  5. 5 «No ha muerto en accidente, es fruto de la precariedad y forma de trabajar de la Junta»
  6. 6 La Encinona, el orgullo de Genestacio de la Vega con más de 600 años que simboliza el drama de los incendios en León
  7. 7 Dos heridos en una colisión al darse la vuelta en la A-66 por un nuevo incendio en León
  8. 8 Europa se vuelca con León: estos son los medios desplegados contra los incendios
  9. 9 Buscan a 30 personas para trabajar en el sector alimentario en la provincia de León
  10. 10 Se despliega el Ejército en León para dar apoyo en los incendios forestales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Nuevo corte de tráfico en la AP-66 desde Asturias hacia León

Nuevo corte de tráfico en la AP-66 desde Asturias hacia León