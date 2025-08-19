Nuevo corte de tráfico en la AP-66 desde Asturias hacia León Un vehículo averiado ha impedido el paso y cortado la autopista en un tramo de 22 kilómetros

Imagen del corte de tráfico antes del túnel de Entrerregueras que impide el paso de Asturias hacia León.

El verano está resultando interminable para los usuarios de la AP-66 que conecta León con Asturias con un nuevo problema que, esta vez, ha cortado la autopista por completo en un tramo de 22 kilómetros entre Lena y Caldas de Luna.

El motivo es que un vehículo averiado desde las siete y diez de la tarde del martes 19 de agosto ha cortado la circulación minutos después en el túnel de Entrerregueras (Asturias) con sentido León, lo que ha obligado a su cierre total hasta las 20:37. Unos tramos que han sufrido problemas durante todo el verano por las obras de una autopista que se ha visto colapsado en los momentos de más tráfico.

Una nueva incidencia que ha interrumpido la circulación desde el punto kilométrico 65 y hasta el 87, en una tramo que ya estuvo afectado por un corte parcial por la presencia de humo y un accidente en el entorno del túnel del Negrón.

Problemas constantes a los que hay que sumar la polémica por la extensión otorgada a la concesionaria, el argayo y las peticiones para anular o rebajar el coste del peaje por el retraso ocasionado en los conductores al atravesar los tramos con obras. La circulación con sentido León se ha derivado durante esa hora y media de corte por la N-630.