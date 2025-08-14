leonoticias - Noticias de León y provincia

Urgente Localizados los siete ganaderos perdidos en Boca de Huérgano
Varios kilómetros de atasco en la AP-66 por el vuelvo de un vehículo. L.N.

El humo ha obligado a cortar el túnel de la AP-66 entre León y Asturias

Además, muy cerca se ha producido un accidente que se suma a las obras y complica la circulación en uno de los días con más desplazamientos del año

Lucía Gutiérrez
Alberto P. Castellanos

Lucía Gutiérrez y Alberto P. Castellanos

León

Jueves, 14 de agosto 2025, 19:37

A las seis menos cuarto, varias llamadas a los servicios de emergencias han alertado de la existencia de mucho humo en el túnel del Negrón, entre los kilómetros 81 y 87 de la AP-66 entre León y Asturias.

Han sido avisados bomberos y Guardia Civil para interrumpir el tráfico debido a la gran cantidad de humo. Poco después, se desconoce si está relacionado con este primer suceso, se ha producido un accidente cerca de este tramo.

Entonces, el 112 ha sido alertado por la avería de un vehículo en la AP-66 sentido Asturias en el kilómetro 88 en la provincia de León, en torno al municipio de Sena de Luna.

El incidente se ha producido a las 18:34 horas y fue avisada la Guardia Civil. Aunque minutos después se ha conseguido restablecer con normalidad la circulación.

Pero hasta entonces, numerosos usuarios han vuelto a verse atrapados en una autopista que se está conviertiendo en una trampa para conductores: «Antes de llegar al Negrón, cerca de un área de servicio, hemos estados quince minutos sin movernos», relata un afectado a Leonoticias: «La cola es inmensa, son los fuegos artificiales, en Gijón y hay mucho atasco, viajan mucha gente de León a Asturias»

Confirma que «en el otro sentido tampoco pasaban, quince minutos de reloj llevamos en el atasco». Al final, han sido más de veinte minutos de tráfico detenido. Poco después de las siete en las cámaras de la DGT ya se podía ver la circulación fluyendo con normalidad.

Problemas puntuales que se unen a los ya numerosos por las diversas obras que se realizan en el tramo principal de la autopista que une León con Asturias.

