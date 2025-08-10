leonoticias - Noticias de León y provincia

Zona de la autopista del Huerna con doble sentido de circulación por la misma calzada a causa de las obras que se siguen ejecutando. Damián Arienza

Las obras del Huerna vuelven a causar el caos en pleno verano

Numerosos vehículos tienen que echarse al arcén ante los recalentones de sus motores en las retenciones que generan las obras, en conjunción con un día de altas temperaturas

Octavio Villa

Domingo, 10 de agosto 2025, 22:29

La queja ya es demasiado habitual, pero la programación de las obras de mantenimiento y mejora en la autopista del Huerna ha llevado a que coincidan con el verano, generando un intenso malestar entre los usuarios que en los momentos de máxima afluencia (fines de semana) se encuentran con atascos y retenciones.

Ayer no fue la excepción. Por la tarde, varios de los muchos leoneses y castellanos que regresaban a sus lugares de origen tras pasar el domingo en Asturias se vieron abocados a detener sus coches en el arcén de la autopista del Huerna por calentones en sus motores generados por la conjunción de retenciones y altas temperaturas ambientales, circunstancia que fue confirmada a este periódico por algunos de los afectados y por conductores que circulaban en sentido contrario, según publica El Comercio.

Las llamadas y comunicaciones de los usuarios del Huerna a este periódico para quejarse de esta situación son abundantísimas. Buena parte de los usuarios no sólo se quejan de que la programación de las obras no haya tenido en cuenta la afluencia turística en ambos sentidos de circulación durante la época estival, sino que también denuncian que la concesionaria de la autopista no ha previsto ninguna medida de reducción de los precios del peaje o alguna otra compensación para los usuarios por el inconveniente, que a muchos les pilla ya en la autopista, sin posibilidad de optar por otras vías de comunicación.

