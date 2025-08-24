Noche de trincheras en un pueblo de León que recrea su historia
Vecinos y visitantes disfrutaron del evento cultural lleno de simbolismo y recuerdo
León
Domingo, 24 de agosto 2025, 11:05
El municipio de Villamanín y Pola de Gordón se sumergió la noche del sábado 23 de agosto en un emocionante viaje al pasado con la celebración de 'La Noche en las Trincheras' de Sangre Minera y el grupo Ruinas León, una recreación histórica que despertó una gran participación vecinal y atrajo a numerosos visitantes, consolidándose como uno de los eventos culturales más destacados del verano.
La jornada, cargada de simbolismo y memoria, trasladó a los asistentes a una época marcada por la dureza de la guerra, pero también por la solidaridad y el espíritu de comunidad. Gracias a la implicación activa del pueblo de Villamanín y la colaboración de asociaciones culturales y recreadores históricos, se logró una ambientación fiel y conmovedora que permitió experimentar, de forma cercana, la vida en las trincheras.
Vecinos y visitantes recorrieron posiciones fortificadas, puestos de mando, zonas de descanso y vivac, todo ello acompañado por intervenciones dramatizadas que aportaron un valor emocional y educativo a la experiencia. El evento no solo rememoró hechos del pasado, sino que lo hizo desde una mirada cultural y de arraigo, reafirmando la importancia de preservar la memoria histórica como parte de la identidad colectiva.
