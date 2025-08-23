leonoticias - Noticias de León y provincia

Uno de los lugares de España dodne hay un medidor de Noromet. Noromet

Dos puntos de León registran -3 grados en agosto

Las heladas continúan en la provincia con varias localidades rozando los valores negativos en pleno verano

Ana G. Barriada

Ana G. Barriada

León

Sábado, 23 de agosto 2025, 10:18

León sigue siendo el polo del frío de España también en verano. La pasada madrugada entre el viernes 22 de agosto y este sábado día 23 ha dejado datos sorprendentes: dos puntos de la provincia han registrado valores por debajo de los tres grados bajo cero.

El punto más frío de España en esta jornada volvía a ser, como no podía ser de otra manera, un viejo conocido. Prado Veneiro, en Babia, marcaba según las mediciones de la Asociación Meteorológica del Noroeste Peninsular, Noromet, -3.5 grados centígrados.

En el listado que elabora a diario la asociación le sigue otro punto de León, Vega de Liordes, donde se alcanzaron los -3.3 grados esta madrugada. También Villaceid, otro clásico de la lista, registró valores negativos con -1,1 grados.

Entre los puntos más fríos de España aparece otro pueblo de León, Lugueros, que se quedó muy cerca de la helada marcando sus medidores 0,9 grados.

Se constata así un cambio de dinámica en el tiempo tras la intensa ola de calor de las pasadas semanas que se hacía fuerte durante días en León y que, después de remitir, permite que los puntos de siempre recuperen sus valores negativos.

