Monitorizan dos osos pardos en la zona de Laciana donde se han registrado ataques Se trata de dos ejemplares capturados y monitorizados con GPS en el entorno de Caboalles de Abajo a los que se vigilará para evitar que se acerquen a zonas urbanas

Agentes medioambientales y la Patrulla Oso de la Fundación del Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León han conseguido durante este fin de semana capturar y equipar con emisor GPS a dos ejemplares de oso pardo en las proximidades de la localidad leonesa de Caboalles de Abajo, donde en los últimos días se habían comprobado ataques de oso a ovejas y cabras en el interior de cuadras y zonas próximas a viviendas.

Con la captura de estos dos osos, se podrá monitorizar sus movimientos en tiempo real y aplicar, en su caso, las medidas aversivas definidas en el protocolo de intervención de osos en la cordillera Cantábrica aprobado por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Estas medidas sirven para cambiar la habituación y el comportamiento de los osos, evitando así su presencia en los entornos urbanos. También se han recogido muestras de pelo, tanto en los últimos daños observados como de los ejemplares capturados, para su análisis genético y comprobar si se corresponden estos osos con los diferentes ataques observados.

Además de estas dos capturas, durante este último verano la Junta ha instalado las trampas para la captura de osos en 20 localizaciones de Alto Sil, 4 en la Montaña Palentina y 2 en Zamora, habiendo conseguido equipar con emisores GPS a un total de 9 ejemplares de oso, y alcanzando ya las 30 capturas desde que la Junta inició el programa.

Protección con pastores eléctricos de huertas, colmenares y cuadras

Junto con la captura y seguimiento GPS de osos, la Junta ha desarrollado este verano actuaciones de condicionamiento aversivo en varias localidades de Laciana y Alto Sil en incursiones de osos a huertos y frutales.

Las medidas preventivas también se han reforzado mediante la cesión temporal de pastores eléctricos a vecinos y ganaderos para proteger huertas, colmenares y cuadras, habiendo entregado hasta la fecha 15 pastores eléctricos en la provincia de León, 4 en la Montaña Palentina, 5 en Burgos y 7 en Zamora.

Adicionalmente, se han instalada ya cubrecontenedores en zonas prioritarias de Laciana y Alto Sil, y en las próximas semanas se extenderán al resto de municipios con presencia de oso en las proximidades de los núcleos de población.

Qué hacer en caso de ver un oso en zonas urbanas

Se recuerda a todos los ciudadanos que en el caso de observar un ejemplar de oso pardo en zonas urbanas o periurbanas, den aviso inmediato al teléfono de emergencias 112 para dar traslado al personal especializado de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio que, a la mayor brevedad, atenderá la situación para monitorizar y, en su caso, aplicar medidas aversivas, siendo de especial importancia el aviso temprano para evitar la habituación de los osos a recursos antrópicos.

Estos avisos tempranos permiten reducir drásticamente el problema de la presencia de los osos en los entornos urbanos, por lo que se solicita para ello la colaboración ciudadana.