Clamor entre los camioneros contra el peaje: «Estamos a muerte con este tema»

Los vínculos entre León y Asturias tienen en la AP-66 una de sus principales uniones. Un peaje que, si bien lleva años en el foco de las críticas, no ha sido hasta que Europa ha dictado sentencia cuando esas denuncias se han convertido en un auténtico clamor.

La autopista del Huerna bien la conocen los camioneros de ambos lados de la Cordillera Cantábrica. Muchos de ellos la cruzan incluso dos veces al día, con el desembolso que supone para sus carteras.

La declaración como ilegal de la prórroga del peaje de esta conexión, que el Gobierno de España rechaza asumir, ha puesto en pie de guerra a los transportistas. «Todo lo que sea movilizarse, para adelante», explica Pope Álvarez, camionero de Villamanín que durante muchos años ha utilizado la AP-66, aunque ahora trabaja con los cementos de La Robla y opta por el puerto cuando puede.

Lleva años escuchando esta canción y «vendiendo la moto» con las bonificaciones. Sin embargo, cree que esta vez «hay una iniciativa política» que están promoviendo Galicia, Asturias y León para poner fin a este pago. «Estamos a muerte con este tema». Y reconoce que son un sector «combativo», en León y, sobre todo, en Asturias. «Nos están emocionando con ello, pero somos escépticos todavía».

Pope cuantifica en «unos 800 euros al mes» el coste que tiene el uso de la autopista para muchos de ellos. «Para nuestro sector sería un abaratamiento de costes y una mejora de las condiciones de trabajo», explica, reconociendo que «muchos jefes mandan subir siempre vacíos por el puerto para ahorrar el peaje», lo que congestiona la ruta nacional de logística entre León y Asturias. Para evitarlo apuesta por seguir dando «este empujón» que no había visto hasta ahora y que podría suponer el paso definitivo para ello.

Desde la patronal de Altradime, Pablo Lorenzo pone también el foco en el estado en el que se encuentra la «yincana» del peaje del Huerna. «Cada pocos kilómetros hay cambios de carril; el desprendimiento lleva casi un año y es una vergüenza lo que tardan en hacer las obras».

Ahora muestra su acuerdo con convertir en gratuita la pista que es «primordial» para León ya que Asturias es un centro importante para la logística de la provincia. Recuerda que 1.300 camiones utilizan a diario esta carretera, con el gasto que supone para las empresas y los autónomos. «Parece que este Gobierno no hace mucho caso a Europa; tendremos que hacer más fuerza. En Cataluña se liberalizaron; parece que tienen más fuerza que los leoneses y los asturianos».

Lorenzo también remarca el avance a nivel de seguridad que supondría la gratuidad del Huerna porque «nadie se plantearía ir por el puerto, salvo algún nostálgico». Esto repercutiría «en la balanza mensual», punto en el que la patronal también mira a la AP-71 y la idea que el consejero Suárez-Quiñones trasladó hace algunos años para la bonificación del paso de camiones entre León y Astorga, otra vía que registra mucho tráfico de pesados en dirección a Villadangos. Ahora tienen pendiente una reunión con el consejero de Movilidad en la que le recordarán esta idea.

Al otro lado del puerto

De este hándicap que tienen los camioneros con la AP-66 saben mucho al otro lado del puerto. Desde Asturias se quejan de que «en precio no podemos competir con otras autonomías», asume José Ramón Pardo, camionero autónomo.

Una idea similar tiene el empresario y conductor Carlos Álvarez que tiene activa una flota de cinco camiones que circulan a diario entre Asturias y León, muchas de las grandes firmas que están instalando naves en Villadangos. «Llevando allí las naves aminoran costes, porque todo lo que les llega por Reinosa y Aguilar ce Campoo está libre de peajes, reconoce a El Comercio.

Si a esto se suma el peaje de Guadarrama, el gasto se dispara. «Unos 1.000 euros al mes por camión», calcula Nacho Alba, camionero y habitual también de la ruta Asturias-Madrid por el Huerna porque «llevamos camiones de gas natural licuado y subir por Pajares cargados supondría un dolor». «Si hace buen tiempo y llevo el camión medio vacío, lo prefiero. Tal y como está ahora la autopista, hasta me compensa», sentencia Mario Álvarez, conductor asalariado que viaja con su tráiler tres veces por semana a Madrid.