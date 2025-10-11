leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Peaje del Huerna en León.

Convocan a transportistas y vecinos de León a una gran movilización contra el peaje en Asturias

Será el próximo sábaado 18 de octubre a mediodía frente a la delegación del Gobierno en Oviedo

Leonoticias

Leonoticias

León

Sábado, 11 de octubre 2025, 12:07

Comenta

Las organizaciones Uita, cooperativas de transportistas, la Plataforma Ciudadana 'Peaje del Huerna No!', abierta a asociaciones ciudadanas y colectivos sociales de Asturias, León y Galicia, y el ex-diputado asturiano pionero en esta reclamación y denuncia ante la Comisión europea, Daniel Ripa, convocan a toda la población a una gran manifestación en Oviedo para exigir el fin inmediato del peaje del Huerna (AP-66) y de la AP-9 Galicia, tras haber sido declarados ilegales por la Comisión Europea desde el año 2021.

A pesar de esta resolución firme y vinculante, el Ministerio de Transportes, bajo la dirección de Óscar Puente, ha decidido mantener el cobro de estos peajes en contra del derecho europeo y de los intereses de los territorios afectados, explican los convocantes, que ven que esta decisión «perpetúa una injusticia histórica que penaliza gravemente a la ciudadanía y a la economía del noroeste peninsular».

De este modo, convocan a transportistas y vecinos en general de Asturias, León y Galicia a la gran movilización prevista para el próximo sábado 18 de octubre a las 12:00 horas en la delegación del Gobierno en Asturias, en la ciudad de Oviedo.

Aseguran que el peaje del Huerna es uno de los más caros del país y el que ya es uno de más larga duración. Esta autopista, la principal vía de comunicación entre Asturias y León, se ha convertido «en un muro económico que frena el desarrollo de la región. Cada día, miles de transportistas, trabajadores y familias se ven obligados a pagar tarifas abusivas para poder desplazarse, sin alternativas reales».

Exigen así la eliminación inmediata y definitiva de los peajes ilegales de la AP-66 y AP-9 así como la devolución de las cantidades cobradas indebidamente desde 2021 a transportistas, empresas y ciudadanos.

Piden también un plan de infraestructuras «justo, sostenible y equitativo para el noroeste peninsular».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de Santander se graba conduciendo a 261 kilómetros por hora en León
  2. 2 Golpe a la caza ilegal en León: cuatro identificados por irregularidades en cotos
  3. 3 Tiendas y supermercados que abrirán en León el lunes 13 de octubre
  4. 4 El «sorprendente» cráneo hallado en 1998 en un pueblo de León: «Hay algo mágico detrás»
  5. 5 Paros de dos horas, huelga estudiantil y general y manifestación: León sale a la calle el 15 de octubre
  6. 6 Rodrigo lidera un genial triunfo del Abanca Ademar
  7. 7 Dos barrios de León sumarán 129 nuevas viviendas
  8. 8 La emotiva despedida de una vaca a su ternera tras un ataque de lobos en León
  9. 9 Atropellan a una mujer de 70 años a la entrada de un centro comercial de León
  10. 10 Todas las categorías profesionales de Sacyl cobrarán los sábados con carácter retroactivo desde enero de 2024

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Convocan a transportistas y vecinos de León a una gran movilización contra el peaje en Asturias

Convocan a transportistas y vecinos de León a una gran movilización contra el peaje en Asturias