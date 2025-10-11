Convocan a transportistas y vecinos de León a una gran movilización contra el peaje en Asturias Será el próximo sábaado 18 de octubre a mediodía frente a la delegación del Gobierno en Oviedo

Las organizaciones Uita, cooperativas de transportistas, la Plataforma Ciudadana 'Peaje del Huerna No!', abierta a asociaciones ciudadanas y colectivos sociales de Asturias, León y Galicia, y el ex-diputado asturiano pionero en esta reclamación y denuncia ante la Comisión europea, Daniel Ripa, convocan a toda la población a una gran manifestación en Oviedo para exigir el fin inmediato del peaje del Huerna (AP-66) y de la AP-9 Galicia, tras haber sido declarados ilegales por la Comisión Europea desde el año 2021.

A pesar de esta resolución firme y vinculante, el Ministerio de Transportes, bajo la dirección de Óscar Puente, ha decidido mantener el cobro de estos peajes en contra del derecho europeo y de los intereses de los territorios afectados, explican los convocantes, que ven que esta decisión «perpetúa una injusticia histórica que penaliza gravemente a la ciudadanía y a la economía del noroeste peninsular».

De este modo, convocan a transportistas y vecinos en general de Asturias, León y Galicia a la gran movilización prevista para el próximo sábado 18 de octubre a las 12:00 horas en la delegación del Gobierno en Asturias, en la ciudad de Oviedo.

Aseguran que el peaje del Huerna es uno de los más caros del país y el que ya es uno de más larga duración. Esta autopista, la principal vía de comunicación entre Asturias y León, se ha convertido «en un muro económico que frena el desarrollo de la región. Cada día, miles de transportistas, trabajadores y familias se ven obligados a pagar tarifas abusivas para poder desplazarse, sin alternativas reales».

Exigen así la eliminación inmediata y definitiva de los peajes ilegales de la AP-66 y AP-9 así como la devolución de las cantidades cobradas indebidamente desde 2021 a transportistas, empresas y ciudadanos.

Piden también un plan de infraestructuras «justo, sostenible y equitativo para el noroeste peninsular».