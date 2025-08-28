León mejora la situación entre la «rabia y la tristeza» de los nuevos incendios provocados Los fuegos de Fasgar/Colinas y La Baña, ambos en IGR 2 son los que más preocupan en estos momentos, aunque con buenas perspectivas de mejora

León va cogiendo aire con buenas noticias después de 20 días de incendios consecutivos que han puesto en peligro poblaciones y miles de vidas. Un día en el que las noticias parecen mejorar, pero que siguen teniendo una nota muy negativa: los nuevos incendios. En concreto, el de Berlanga del Bierzo. Un fuego provocado con varios puntos y que ha puesto a prueba, una vez más, al operarito antiincendios que trabaja en la provincia.

Una situación que provoca en el delegado de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego Pinedo, «tristeza y rabia» tras días de reuniones y contactos con trabajadores y vecinos que se han enfrentado, en diferente posición, a estos incendios. «Tristeza porque ves que a pesar de todo lo que está ocurriendo, todavía hay personas que prenden y ponen en peligro vidas y ponen en peligro pueblos, patrimonio y al propio operativo. Y me produce sobre todo rabia, porque todo lo que supone y lo que está suponiendo como esfuerzo y trabajo para intentar normalizar la situación y se vuelve a poner en riesgo por personas y por gente que no sé qué tiene en la cabeza».

Diego Pinedo ha hecho un llamamiento a la población para que cualquiera que tenga «pruebas o conocimiento de un delito de este tipo» lo ponga en manos de la Guardia Civil para que se pueda llevar a cabo una investigación y así dar con estos «terroristas medioambientales».

Situación de los incendios

En primer lugar, el Cecopi provincial de la tarde de este jueves, 28 de agosto, en León abordó la situación del incendio intencionado, en el cual ya hay un detenido, de Berlanga del Bierzo. Un fuego provocado con varios puntos que inicialmente ha provocado un gran temor entre la población por la cercanía de las llamas a las viviendas de la localidad. Por este motivo se determinó la evacuación de la localidad, efectuada por la Guardia Civil, quien ordenó y coordinó la salida de mas de 200 personas que iban a ser alojadas en el pabellón de Fabero. La rápida actuación de los medios de extinción en la zona ha permitido que el fuego se controle en apenas unas horas y que a última hora de la jornada los vecinos hayan podido volver ya que no hay peligro de que las llamas entre en las viviendas. A pesar de ello, seguirá la vigilancia en la zona «por los vientos de la noche»

En relación a otros incendios, en La Baña la situación ha tenido una evolución muy favorable, el perímetro no tiene actividad, está en fase de vigilancia y de consolidación y hay incluso previsiones de alguna llovizna a lo largo de la noche, con lo que se espera que la humedad «enfríe toda la superficie».

En el incendio de de Garaño, ya en nivel uno, está también estabilizado, contenido dentro del perímetro y fundamentalmente lo que requiere es vigilancia. El incendio de Llamas de Cabrera, que está en IGR1, ha tenido también una reproducción en la zona de Prada de la Sierra, que también ha exigido pues la intervención de diferentes medios.

El incendio de Anllares, también en nivel uno, durante el día ha habido reproducciones dentro del perímetro y a última hora de la tarde también se ha sufrido una pequeña reproducción en la zona de Faro, que ha exigido la intervención de los medios. Aunque se da por controlado.

El incendio que más preocupa en estos momentos el de Fasgar y Colinas había un buen pronóstico en cuanto al cerramiento de la zona sur del incendio, pero la virulencia de los vientos ha motivado que una lengua se haya escapado de la zona de perímetro y de nuevo vaya hacia el Valle Gordo, hacia la zona de Omaña. Con medios aéreos y maquinaria se va a seguir trabajando intentando que no se salga de ese perímetro y que no amenace de nuevo a las poblaciones. El frío que se espera para esta noche, unido al viento frío, se espera que ayude de alguna forma a relajar lo que es el incendio y poder atajarlo a lo largo de la mañana del viernes.

Desde la delegación territorial de la Junta de Castilla y León, Eduardo Diego Pinedo ha considerado que la situación es «bastante mejor» que en el jornada previa y, por supuesto, que hace unos días. En estos momentos, los incendios en IGR 2 son el de Fasgar/Colinas y el de La Baña, aunque en este último la situación es «muy positiva».

Lo peor de la jornada es que se siguen produciendo nuevos incendios y focos que obligan a destinar medios activos para atajarlos antes de que tomen mayores dimensiones como ha sido el caso de Berlanga o de un incendio en La Robla y en la zona cercana al tren, producto «por lo que nos trasladan de alguna chispa que ha producido el paso del tren». Por fortuna, son focos que han podido ser atajados por parte de los medios de extinción de incendios sin complicaciones.

«Estamos en una situación que requiere vigilancia, que requiere medios, pero yo creo que la evolución es muy muy positiva», aseguró el delegado de la Junta, reiterando el «agradecimiento por su esfuerzo, su compromiso en estos días que han sido y siguen siendo muy complicados» a todos los medios de extinción que trabajan de manera intensa en la provincia.

