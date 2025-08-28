Varias colillas mal apagadas, detrás del incendio de San Justo de la Vega que ya tiene un investigado El fuego se inició la tarde del miércoles, día 27 de agosto, causado por varias colillas de cigarro mal apagadas en una zona con vegetación seca y fina

Leonoticias León Jueves, 28 de agosto 2025, 10:39 | Actualizado 10:48h.

El Equipo de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de León, ha investigado penalmente a un varón de 73 años de edad, como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia grave declarado la tarde del miércoles, día 27 de agosto, en un paraje próximo a la localidad de San Justo de la Vega (León).

Según los datos recabados por los investigadores de la Guardia Civil, en colaboración con agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León para la averiguación de las circunstancias que motivaron el incendio, han determinado que el origen del fuego se inició a causa de varias colillas de cigarro mal apagadas en una zona con vegetación seca y fina, extendiéndose rápidamente por los alrededores debido a las fuertes rachas de viento reinantes en ese momento, afectando a encina, pino y monte bajo, siendo aproximadamente la superficie quemada de unas dos hectáreas.

Avisados los equipos de lucha contra incendios de la Junta de Castilla y León, logran apagarlo en poco espacio de tiempo, permaneciendo varias patrullas de la Guardia Civil de Astorga en el lugar en funciones de seguridad y regulación del tráfico mientras se realizaban las labores de extinción.

Las diligencias instruidas y la persona investigada, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Astorga y la Fiscalía de Medio Ambiente de León.