leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Sigue en directo toda la información sobre los incendios en León
G. Civil

Varias colillas mal apagadas, detrás del incendio de San Justo de la Vega que ya tiene un investigado

El fuego se inició la tarde del miércoles, día 27 de agosto, causado por varias colillas de cigarro mal apagadas en una zona con vegetación seca y fina

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 28 de agosto 2025, 10:39

El Equipo de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de León, ha investigado penalmente a un varón de 73 años de edad, como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia grave declarado la tarde del miércoles, día 27 de agosto, en un paraje próximo a la localidad de San Justo de la Vega (León).

Según los datos recabados por los investigadores de la Guardia Civil, en colaboración con agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León para la averiguación de las circunstancias que motivaron el incendio, han determinado que el origen del fuego se inició a causa de varias colillas de cigarro mal apagadas en una zona con vegetación seca y fina, extendiéndose rápidamente por los alrededores debido a las fuertes rachas de viento reinantes en ese momento, afectando a encina, pino y monte bajo, siendo aproximadamente la superficie quemada de unas dos hectáreas.

Avisados los equipos de lucha contra incendios de la Junta de Castilla y León, logran apagarlo en poco espacio de tiempo, permaneciendo varias patrullas de la Guardia Civil de Astorga en el lugar en funciones de seguridad y regulación del tráfico mientras se realizaban las labores de extinción.

Noticias relacionadas

Garaño, La Baña y Anllares evolucionan «muy favorablemente» mientras Fasgar «sigue preocupando»

Garaño, La Baña y Anllares evolucionan «muy favorablemente» mientras Fasgar «sigue preocupando»

Un agente medioambiental de León denuncia «torretas sin vigilante, autobombas sin personal y equipos sin reemplazo»

Un agente medioambiental de León denuncia «torretas sin vigilante, autobombas sin personal y equipos sin reemplazo»

Sigue en directo toda la información sobre los incendios en León

Sigue en directo toda la información sobre los incendios en León

Sigue en estado grave uno de los heridos de la UME con base en León accidentado en Ourense

Sigue en estado grave uno de los heridos de la UME con base en León accidentado en Ourense

Las diligencias instruidas y la persona investigada, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Astorga y la Fiscalía de Medio Ambiente de León.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una mujer tras sufrir un atropello en Cembranos
  2. 2 Una mujer hospitalizada tras un incendio de madrugada en León capital
  3. 3 Muere una mujer de 75 años al ser arrollada por un tren en Astorga
  4. 4 Mapa y listado de los 191 pueblos de León afectados por los incendios
  5. 5 Un terremoto sacude el sur de la provincia de León
  6. 6 Garaño, La Baña y Anllares evolucionan «muy favorablemente» mientras Fasgar «sigue preocupando»
  7. 7 «Si me dicen hace seis años que volvería al fútbol profesional no me lo hubiera creído»
  8. 8 Un rebaño de 2.500 ovejas corta el tráfico en León
  9. 9 Mismos incendios y misma gravedad en León pero con una «evolución favorable»
  10. 10 La Junta recurre a un QR digital para cumplir los plazos de la tarjeta Buscyl con 25.532 leoneses

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Varias colillas mal apagadas, detrás del incendio de San Justo de la Vega que ya tiene un investigado

Varias colillas mal apagadas, detrás del incendio de San Justo de la Vega que ya tiene un investigado