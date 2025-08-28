Desactivan una brigada a los 70 minutos: «No hay que poner limitaciones absurdas al trabajo» La Brif de Tabuyo denuncia con «impotencia» que no se les deje trabajar su turno completo por una decisión que «resta operatividad» a la lucha contra los incendios y consideran que «hacemos el ridículo retirándonos a las 00:00»

I. Santos León Jueves, 28 de agosto 2025, 14:36

Los brigadistas en León se enfrentan a su peor verano. «Nunca vimos una cosa igual», asegura Pablo González Moreno, con más de una veintena de años de experiencia en la Brif de Tabuyo del Monte. Un agosto en el que el trabajo se ha multiplicado, los refuerzos no parecen ser suficientes y el fuego sigue arrasando con la provincia leonesa. Porque si trabajar en la lucha contra los incendios es duro, hacerlo cuando la que se quema es tu propia tierra es aún más complicado. Pero lo peor llega cuando no te dejan hacerlo.

El 26 de agosto, tras 12 horas de descanso, la brigada en régimen domiciliario o de guardia es activada a las 19:15 horas. Los 19 integrantes de la misma acuden a la base de Tabuyo del Monte para ver cuál es el frente en el que se van a poner a trabajar, pero las decisiones no parecen claras. Unos 70 minutos después les desactivan. «Impotencia y rabia».

«No somos la Cenicienta»

González Moreno no lo entiende, nadie en la base se lo explica. Y lo peor es que los vecinos de los pueblos a los que el fuego lleva amenazando durante días vuelven a verse abandonados. «Es un día de trabajo, tenemos seis días de turno y era un día más», remarca el capataz de una de las brigadas de Tabuyo e insiste en que «no hay que poner limitaciones absurdas a un día de trabajo». Con dureza y dolor han empezado a reclamar en redes sociales que «no somos la Cenicienta», haciendo referencia a que «hacemos el ridículo con la instrucción de retirarnos a las 00:00 horas».

No es la primera vez que ocurre en esta oleada de incendios. Ni es la única base a la que le ha pasado. Pero ante la impotencia han sido los primeros en exponer la situación en redes sociales. «Estamos haciendo el ridículo. Entre que te activan y planificas donde ir y qué hacer nos tenemos que ir», lamenta Pablo González en conversaciones con este medio.

La brigada tiene un turno de seis días, tres en la base y otros tres de guardia -se acude si te activan-. En estos 20 días de incendios, se les activa en todos los casos ya que su presencia es muy necesaria para combatir las llamas que asolan la provincia desde el pasado 8 de agosto.

Jornadas de 12 o 14 horas

El último día de turno también es de trabajo, pero «nos ha pasado ya varias veces que ese día no podemos trabajar más tarde de las doce de la noche». No entienden de dónde viene esa normal que «no está escrito en ningún sitio» y que les parece «ridícula», dada la situación que atraviesa la provincia.

La brif de Tabuyo en varias jornadas de trabajo, a la derecha Pablo González.

Descansar 12 horas es «sagrado», pero respetando eso la «duración de la jornada es de 12 horas ampliadas a 14 si la emergencia lo requiere» y es bastante claro que la situación de León lo requiere y más «si estás haciendo un trabajo bueno».

Alguien no lo debe ver así y los 19 integrantes de la Brif de Tabuyo no lo entienden. «Esta decisión le resta operatividad al trabajo», lamenta González.

La situación se vivió en el incendio de Igüeña el 26 de agosto. El fuego sigue descontrolado y avanza hacia la población de Tremor. Los brigadistas ahora se preguntan si esto se pudo haber evitado con un turno más de 12 o 14 horas de buen trabajo. No buscan arriesgar su vida y entienden que si las condiciones lo requieren deben retirarse, pero no llegan a comprender cómo se toma la decisión de desactivar una brigada de 19 profesionales en la lucha contra el fuego por no alargar el trabajo más allá de las 12 de la noche.