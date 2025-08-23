«Prudencia» contra el turismo de incendios: «No corramos riesgos por ser curiosos y querer hacer una foto» Este sábado 14 localidades permanecen evacuadas con 838 vecinos en la zona del Bierzo y otras once desalojadas. La evolución de las llamas en León es «positiva» por la baja de las temperaturas durante la noche pero preocupan las reproducciones

Ana G. Barriada León Sábado, 23 de agosto 2025, 12:02 | Actualizado 12:08h.

La bajada de las temperaturas durante la noche permite trabajar «bastante bien» sobre todos los incendios que asolan la provincia de León que, aunque presentan «distintas evoluciones» se espera mejoras significativas a lo largo de este fin de semana. Así lo explicaba el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, tras la reunión del Cecopi celebrada este sábado 23 de agosto.

«Los incendios avanzan hacia la mejoría», señalaba el delegado, que hacía un llamamiento coincidiendo con el fin de semana a la prudencia, invitando a los vecinos de León y los curiosos que se acercan a la provincia a evitar dirigirse a los puntos donde hay incendios: «No por ser curiosos y por intentar sacar una foto o una imagen corramos peligros tanto nosotros, como para los profesionales que trabajan. Dejemos trabajar al operativo», pedía Diego, que recordaba que actualmente son siete los fuegos que siguen en IGR 2 y otro en IGR 1.

A primera hora de este sábado son 14 las localidades evacuadas con 838 vecinos, fundamentalmente afectados por los incendios de Genestoso y Páramo del Sil en Anllares. Además, localidades del Valle de Fornela permanecen confinadas así como Colinas del Campo, Igüeña, Compludo, Espinosa, Carracedo, dos pueblos de La Cabrera y Peñalba de Santiago. En es el caso de este último, recordar que solo se permite el realojo de los vecinos y está prohibido el acceso de visitantes y turistas a este pueblo que es uno de los más bonitos del Bierzo. Varias carreteras de acceso al valle permanecen cortadas.

De los 35 albergados que se encontraban en el dispositivo de Cruz Roja ubicado en Fabero en este momento solo quedan tres personas. En el operativo de la provincia se encuentran trabajando más de 2.000 efectivos.

Llamas de Cabrera

El perímetro se encuentra estable, no hay reproducciones, pero la zona de Corporales es una «zona caliente» done se mantiene la línea de incendio y donde se trabaja con medios aéreos y terrestres. Se mantiene también la vigilancia en Peñalba de Santiago y Compludo para evitar reproducciones.

Fasgar

Preocupa el foco que discurre por el valle de Tremor. Se trabaja con todos los medios posibles aéreos y terrestres para que vaya hacia una cantera de la zona de Tremor donde se pueda atacar definitivamente. Es un incendio que se ve desde muchos puntos de la provincia y el delegado recuerda que se está trabajando.

Igüeña-Colinas

Presenta una «pequeña reproducción» en la zona más norte sobre la que se trabaja con maquinaria y medios aéreos. El resto del perímetro está en fase de liquidación y consolidación.

Anllares, en el valle de Fornela

Preocupa la zona norte que va hacia Asturias que es donde están los focos, y en Argayo del Sil. Los resultados han sido positivos durante la noche pero no se ha cerrado todo el perímetro y hay varios puntos activos.

Gestoso en Oencia

Si todo va bien se espera que a lo largo de la tarde se pueda bajar a nivel 1. Por la mñana ha habido un foco en Lusio donde han tenido que intervenir los bomberos por una reproducción en un inmueble, y hay varios puntos donde ha habido reproducciones dentro del perímetro. El incendio está consolidado el perímetro pero el temor son esas reproducciones

Barniedo de la Reina

El punto más activo es el flanco sur hacia Palencia. Se trabaja con maquinaria y medios aéreos para estabilizar el foco a lo largo de la jornada

La Baña

Se ha reproducido en el fondo del valle y por el viento y la ladera que ha cogido y que lo está llevando hacia Zamora. El acceso es muy difícil con medios terrestres y se atacará con medios aéreos.

Tanto Canalejas como Yeres como Castrocalbón se encuentran estables.

113 ganaderos han pedido ayudas

En la reunión del Cecopi también se informaba de que son ya 113 los ganaderos de la provincia de León que han pedido ayuda para el suministro de forraje, pienso y agua a unas 19.000 cabezas de ganado. Según calcula el delegado, la ayuda asciende a un medio millón de kilos que se ha desplazado a diferentes puntos de la provincia.