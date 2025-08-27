Garaño, La Baña y Anllares evolucionan «muy favorablemente» mientras Fasgar «sigue preocupando» El incendio de Fasgar/Colinas es el que más preocupa por ser una zona de «muy mal acceso, con mucha mucha altitud y con vientos muy descontrolados»

I. Santos León Miércoles, 27 de agosto 2025, 21:56

La situación de los incendios ha sido «muy positiva» en esta jornada en la provincia leonesa. Los diferentes fuegos activos «avanzan de forma positiva, es decir, que la situación es mejor que la que teníamos a primera hora de la mañana». Una situación de mejora que se ha visto reflejada en el realojo de los vecinos de múltiples localidades.

En estos momentos hay dos localidades evacuadas con 44 vecinos evacuados, frente a las 13 que había por la mañana con 346 personas. Se ha procedido a realojar a todos los vecinos del incendio de Garaño, es decir, que han sido realojados Piedrasecha, Viñayo, Portilla de Luna, Sagüera de Luna, Mora de Luna y Vega de Caballeros. En el incendio de La Baña se ha procedido a la normalidad, es decir, que todos los vecinos pueden volver a sus domicilios sin restricciones, las poblaciones de Forna, Trabazos, Encinedo, Castro Linjo y también La Baña que estaba confinado.

Únicamente quedan en este incendio evacuadas Losilla y Santa Eulalia de la Cabrera que estaban más cerca de la cabeza del incendio y por precaución se mantienen evacuadas.

Evolución de los incendios

En el incendio de Garaño se ha posibilitado perimetrar de todo lo que es el área del incendio, gracias al trabajo que se hizo en la noche. El incendio cogió una pendiente muy abrupta y luego el propio viento permitió cerrar el incendio. Desde el Cecopi han explicado que dan el incendio «por estabilizado y sin llama».

El incendio de Fasgar/Colinas es el que más preocupa, ya que la situación es la más compleja y complicada. «Estamos hablando de un incendio en una situación de muy mal acceso, con mucha mucha altitud, con vientos muy descontrolados y que han dificultado los trabajos que se han planteado en los diferentes planes para atajarlo», ha explicado el delegado de la Junta de Castilla y León en la provincia, Eduardo Diego Pinedo. Es un fuego en el que se ha trabajando durante la jornada con medios aéreos, con cortafuegos, con quemas y con diferentes tácticas que no han dado el resultado esperado. Se sigue actuando en él, con la esperanza de intentar contenerlo esta noche en un punto determinado en la parte alta y que la lengua que baja a Tremor muera en la zona de las antiguas minas a cielo abierto.

El incendio de La Baña ha evolucionado positivamente, ya que el trabajo que se hizo en la noche anterior ha permitido que los medios aéreos y terrestres hayan podido estabilizarlo, ya que ha mejorado de forma considerable con respecto a lo que era el incendio a primera hora de la mañana.

Por su parte, el incendio de Anllares el trabajo ha dado resultados, se frenó durante la noche y durante el día se ha procedido a enfriar el perímetro, que en estos momentos tampoco tiene llamas. A base de descargas por medios aéreos se ha permitido una situación mejor que la que había a primera hora de la mañana.

Una de las buenas noticias de la jornada fue la rebaja a nivel cero del Índice de Gravedad Potencial (IGR) en el incendio declarado el 16 de agosto en la localidad leonesa de Gestoso, en el término municipal de Oencia, perteneciente a la comarca del Bierzo. El incendio comenzó, por causas que todavía se desconocen, sobre las 18.50 horas de ese sábado, 16 de agosto, y tan solo diez minutos después alcanzó el nivel dos del IGR debido a la afección a localidades cercanas.