Ambulancia.

Un hombre resulta herido tras salirse su furgoneta de la carretera en Cabreros del Río

El suceso se ha producido este viernes en torno a las 09:32 horas de la mañana

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:25

Un hombre ha resultado herido este viernes tras salirse de la carretera con su furgoneta en el kilómetro 5 de la LE-6517 en el muncipio de Cabreros del Río.

El Servicio de Emergencias 112 ha recibido el aviso en torno a las 09:32 horas del viernes alertando de un hombre de 21 años herido, con dolores en el pecho y en la espalda.

Herida una mujer tras una colisión múltiple en Valverde de la Virgen

Un nuevo atropello en la ciudad de León deja herido a un varón de 36 años

Herido un menor de doce años tras chocar su bici contra un coche en León

Se ha mandado el aviso a Tráfico y a Sacyl para atender a la persona dolida.

