Un hombre resulta herido tras salirse su furgoneta de la carretera en Cabreros del Río El suceso se ha producido este viernes en torno a las 09:32 horas de la mañana

Un hombre ha resultado herido este viernes tras salirse de la carretera con su furgoneta en el kilómetro 5 de la LE-6517 en el muncipio de Cabreros del Río.

El Servicio de Emergencias 112 ha recibido el aviso en torno a las 09:32 horas del viernes alertando de un hombre de 21 años herido, con dolores en el pecho y en la espalda.

Se ha mandado el aviso a Tráfico y a Sacyl para atender a la persona dolida.