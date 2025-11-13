leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de la ambulancia y la policía local en el lugar. R. F.

Herido un menor de doce años tras chocar su bici contra un coche en León

El suceso se ha producido en torno a las 14:18 horas de este jueves en la capital

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:57

Un menor de 12 años ha resultado herido tras una colisión entre la bici en la que iba montado y un vehículo que circulaba por la zona.

El suceso ha ocurrido en torno a las 14:18 horas de este jueves, cuando el Servicio de Emergencias 112 ha recibido el aviso.

Se ha avisado a la policía local de León, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una ambulancia al lugar para atender el joven herido.

Se trata del tercer cuarto accidente de una mañana lluviosa en León que ha dejado un atropello a primera hora de la mañana en Alcalde Miguel Castaño y dos accidentes en Valdefresno y Santa Marina del Rey.

