Herido un menor de doce años tras chocar su bici contra un coche en León El suceso se ha producido en torno a las 14:18 horas de este jueves en la capital

Imagen de la ambulancia y la policía local en el lugar.

Leonoticias León Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:57

Un menor de 12 años ha resultado herido tras una colisión entre la bici en la que iba montado y un vehículo que circulaba por la zona.

El suceso ha ocurrido en torno a las 14:18 horas de este jueves, cuando el Servicio de Emergencias 112 ha recibido el aviso.

Se ha avisado a la policía local de León, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una ambulancia al lugar para atender el joven herido.

Se trata del tercer cuarto accidente de una mañana lluviosa en León que ha dejado un atropello a primera hora de la mañana en Alcalde Miguel Castaño y dos accidentes en Valdefresno y Santa Marina del Rey.