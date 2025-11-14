leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una ambulancia.

Herida una mujer tras una colisión múltiple en Valverde de la Virgen

El accidente se ha producido en la mañana de este viernes en la N-120

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 14 de noviembre 2025, 08:46

Comenta

El Servicio de Emergencias ha recibido en la mañana de este viernes un aviso por una colisión múltiple en el pk 314 de la N-120, en el municipio de Valverde de lan Virgen.

En ella, se han visto implicados tres coches y ha resultado herida una mujer de 30 años que se quejaba del cuello.

Noticias relacionadas

Un nuevo atropello en la ciudad de León deja herido a un varón de 36 años

Un nuevo atropello en la ciudad de León deja herido a un varón de 36 años

Dos colisiones en doce minutos en la provincia de León dejan dos hombres heridos

Dos colisiones en doce minutos en la provincia de León dejan dos hombres heridos

Se dio el aviso a la policía local de Valverde de la Virgen, a Tráfico de León y a Sacyl para poder atender a la herida. Se trata de un nuevo accidente en una carretera ya muy reconocida por este tipo de sucesos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional deja su primer premio en León capital
  2. 2 Fallece un hombre en su coche por causas naturales en Valdevimbre
  3. 3 La eclosión urbanística del alfoz de León pasa por Sariegos con 1.200 nuevas viviendas
  4. 4 Diez aclara las dudas sobre la tasa de basuras: «Hay que pagar la de 2024»
  5. 5 Desarticulan un grupo criminal en León dedicado al tráfico de droga y robos con violencia e intimidación
  6. 6 La estación de bombeo de León que llena una piscina olímpica en dos minutos: así funciona esta joya de la ingeniería
  7. 7 Un nuevo atropello en la ciudad de León deja herido a un varón de 36 años
  8. 8 Herido un menor de doce años tras chocar su bici contra un coche en León
  9. 9 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en un descampado en Gijón
  10. 10 La Policía desaloja a un nuevo okupa de Bodegas Armando tras desatarse un incendio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Herida una mujer tras una colisión múltiple en Valverde de la Virgen

Herida una mujer tras una colisión múltiple en Valverde de la Virgen