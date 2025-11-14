Herida una mujer tras una colisión múltiple en Valverde de la Virgen El accidente se ha producido en la mañana de este viernes en la N-120

Leonoticias León Viernes, 14 de noviembre 2025, 08:46 Comenta Compartir

El Servicio de Emergencias ha recibido en la mañana de este viernes un aviso por una colisión múltiple en el pk 314 de la N-120, en el municipio de Valverde de lan Virgen.

En ella, se han visto implicados tres coches y ha resultado herida una mujer de 30 años que se quejaba del cuello.

Se dio el aviso a la policía local de Valverde de la Virgen, a Tráfico de León y a Sacyl para poder atender a la herida. Se trata de un nuevo accidente en una carretera ya muy reconocida por este tipo de sucesos.