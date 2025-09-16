El Gobierno defiende que no se declaró el nivel 3 porque la Junta «llevaba la situación de forma correcta»

Leonoticias León Martes, 16 de septiembre 2025, 12:53 Comenta Compartir

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, confirmó que desde la Administración central se entendió que la Junta «estaba llevando la situación de la forma correcta» en relación a la gestión de los incendios forestales que afectaron a la comunidad en el pasado mes de agosto y las críticas de determinados sectores por no elevar el nivel 3 de peligrosidad. «Más no puedo decir», aseveró Sen.

Nicanor Sen confirmó recibir con «sorpresa» las peticiones realizadas desde la Junta y su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, para recibir más medios y recursos estatales con los que afrontar los incendios forestales que afectaron a la comunidad en el pasado mes de agosto, mientras esas solicitudes y demandas no se tramitaron en el CECOPI autonómico, al ser el «órgano creado de manera exclusiva» para abordar los fuegos, dijo a Ical.

Con motivo de la presentación del informe de los medios del Gobierno de España que han participado en la extinción de los incendios durante el pasado mes de agosto en Castilla y León, Sen aclaró que, con independencia del número o tipología de recursos solicitados, dichas peticiones no se comunicaron en el CECOPI autonómico cuando era el lugar en el que se tenían que solicitar, remarcó.

Relación «cordial y meramente institucional» con Suárez-Quiñones

A ese respecto, dejó claro que «no le corresponde» ninguna valoración política al respecto, quien se limitó a asegurar que desde el Gobierno de España se trabajó desde el «minuto uno», en coordinación con la Junta de Castilla y León, dentro del CECOPI autonómico, con el «único fin de aportar los medios para extinguir los incendios extraordinarios» que afectaron a la comunidad, informa Ical.

De igual manera, Sen señaló que la relación con el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, fue «cordial» y «meramente profesional» de la mano de un trabajo continuo y una «lealtad institucional absoluta» desde el Gobierno de España hacia la Junta, que estuvo marcada por una «fluidez» ante la emergencia existente, remarcó.

5.700 efectivos y 900 medios

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, informó que cerca de 5.700 efectivos pertenecientes a la Administración General del Estado y más de 900 medios (terrestres y aéreos) participaron en la extinción de los incendios forestales del mes de agosto.

Más en concreto, Sen detalló que, en cuanto al personal dependiente del Ministerio de Defensa, la participación más destacada, por su formación y medios, es la de la Unidad Militar de Emergencias (UME). En total, de las Fuerzas Armadas participaron unos 1.700 militares con casi 650 medios, entre medios aéreos y medios terrestres.

Además, el Ministerio activó a sus efectivos aéreos y del Grupo 43, que pilotan aviones-cisterna Canadair, donde llegaron diez medios que se unieron a la extinción de incendios en varios puntos de Castilla y León.

Los Canadair del Ejército del Aire y el Espacio estuvieron 28 días de trabajo ininterrumpido en Castilla y León en la extinción de incendios, los cuales realizaron unas 4.000 descargas y un total de 1.440 horas de vuelo en 437 intervenciones, puntualizó el delegado de Gobierno.

Respecto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a través del Ministerio del Interior, movilizaron un total de 3.000 efectivos, de los que 2.600 pertenecieron a la Guardia Civil y otros 375 a la Policía Nacional. A los medios humanos se sumaron otros recursos como dos helicópteros, 15 drones o seis oficinas móviles, aclaró.

Miteco y Europa

En relación a los efectivos del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), donde se enmarcan las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), se intervino en 37 incendios en la Comunidad con la realización de 920 servicios por parte de los brigadistas, así como la activación de 213 medios (207 aéreos). A ese respecto, Sen aclaró que en el recuento establecido

Por otra parte, en cuanto a medio Aéreos, el Ministerio para la Transición Ecológica ha aportado helicópteros bombarderos Tipo MIKE, utilizados como medio de transporte y lanzamiento de agua. Así como aviones anfibio tipo FOCA. Se trata de aeronaves anfibias de gran capacidad.

A esta lista se suman las aeronaves de Coordinación Tipo ACO; los aviones de carga en tierra TANGO con capacidad para más de 2.000 litros de agua; y los helicópteros bombarderos tipo KILO, un tipo de helicóptero bombardero pesado, con capacidad desde los 4.500 litros.

Las características los incendios sufridos en Castilla y León, especialmente graves en León y Zamora, hicieron que la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior activará el Mecanismo Europeo de Protección Civil en previsión de necesidad por parte de las Comunidades Autónomas afectadas.

Concretamente a Castilla y León llegaron 66 bomberos y seis medios aéreos provenientes de los gobiernos de Italia, Holanda, República Checa, Eslovaquia y Francia. Destacó también la puesta a disposición del Programa Copernicus y el uso de satélites de la Unión Europea para el monitorizar y conocer la evolución de los incendios.

Nicanor Sen aseguró que la «mejor arma que tenemos para luchar contra los incendios es la prevención y la lealtad institucional», quien aseguró la necesidad de adaptar los medios a la lucha contra los nuevos fenómenos adversos que generan emergencias como la vivida en Castilla y León el pasado mes de agosto, apostilló.