Los empresarios de Riaño piden «ayudas ya» para paliar los efectos de los incendios Piden una implicación «total y efectiva» de las administraciones para contrarrestar los perjuicios causados por estos fuegos

Leonoticias León Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:35

La Asociación de Empresas de la Montaña de Riaño, colectivo que aglutina a la gran mayoría de las existentes en esta comarca, ha emitido este lunes un comunicado para dar su valoración acerca de los incendios que han asolado también a esta parte de la provincia.

En primer lugar, han exigido que las ayudas lleguen «de forma inmediata» a los negocios de la comarca afectados para que cubran «las pérdidas o el lucro cesante» por estos negociados. «Si no, estaríamos asumiendo un riesgo real y cierto de agravar el importante problema de despoblamiento que acucia a nuestra tierra», exponen.

Para ello piden una «implicación efectiva» de todas las administraciones públicas para así contribuir a paliar el «enorme perjuicio económico» que han sufrido estas zonas. Anuncian, además, contactos con estas administraciones «sin renunciar a ninguna otra medida o iniciativa que consideremos eficaz para alcanzar ese objetivo».

Por otro lado, tras alabar el trabajo en la extinción de los incendios del «personal encargado y la población afectada», consideran necesario adoptar «con carácter inmediato las medidas conducentes a minimizar el riesgo de incendios futuros y, en caso de producirse los mismos, hagan factible en el más breve plazo su control y extinción».

«Sin duda ello exige que se implemente un plan de mantenimiento de los montes que pase por el adecuado mantenimiento de los mismos, la apertura de cortafuegos y cualesquiera otras medidas que, a juicio de los expertos, contribuyan a alcanzar el fin pretendido que no es otro que la prevención de sucesos tan graves como los ocurridos. También consideramos inexcusable que dichos planes de prevención se hagan coincidir con la implantación de medios, tanto materiales como humanos, que permitan garantizar tanto la prevención de los incendios como su pronta extinción, caso de producirse», aseguran.

Por último, esta Asociación de Empresas de la Montaña de Riaño exige a las administraciones medidas para «regenerar las zonas afectadas así como a tratar de aquilatar las consecuencias del fuego en el medio natural que constituye nuestro principal recurso». «Ello pasa, con carácter inmediato, por evitar que con la llegada de las lluvias y fenómenos meteorológicos adversos las consecuencias de la catástrofe sufrida se trasladen a nuestros ríos y cursos de agua», indican.