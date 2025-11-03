Llevan a la Fiscalía que no se cobre el peaje de la AP-66 mientras está en obras UPL presenta esta solicitud para que se abonen los peajes íntegros o parciales a quienes han sufrido retrasos

UPL ha registrado este lunes la solicitud en la Fiscalía de León para pedir el cese del peaje en la autopista León-Asturias AP-66 mientras esté en obras «y no se garantice la circulación».

La formación leonesista se ampara, asegura, en lo dispuesto en los artículos 53 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre) y 11.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, proceda a ejercitar una acción colectiva de cesación o de iniciar diligencias informativas para la defensa del interés general de los usuarios de la autopista AP-66, conforme a la doctrina establecida por la Sentencia del Tribunal Supremo nº 1441/2025.

La plataforma ciudadana asturiana Peaje del Huerna ¡No! también llevará esta solicitud a los tribunales siguiendo con lo dispuesto ya por el Tribunal del Supremo, que ha declarado «abusiva» la práctica consistente en cobrar íntegramente el peaje en autopistas de titularidad concesionada cuando el servicio «no se presta en condiciones suficientemente satisfactorias de fluidez o seguridad, y sin que los usuarios hayan sido informados previamente de las incidencias que afectan al tráfico y a los tiempos de recorrido».

Es por ello que UPL opta por esta vía teniendo en cuenta que la AP-66 se encuentra «afectada por diversas obras de adecuación en sus túneles y por la existencia de un argayo o derrumbamiento que ha provocado cortes y ralentizaciones graves del tráfico, con incrementos sustanciales del tiempo de viaje» y, en ocasiones, paradas prolongadas, pero el peaje se sigue cobrando de forma íntegra.

Por este motivo, UPL solicita a la Fiscalía que se requiera al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la «verificación del cumplimiento de la citada doctrina» y exija a Aucalsa el «reintegro total o parcial» del importe de los peajes abonados por los usuarios que hayan sufrido retrasos significativos o deficiencias del servicio sin haber sido informados previamente.

También se exigirá que se promueva la adopción de medidas inmediatas de transparencia e información en tiempo real en todos los puntos de acceso y pago de la autopista, garantizando que los usuarios conozcan las incidencias existentes antes de decidir su acceso a la vía de peaje, en cumplimiento efectivo del principio de reciprocidad contractual reconocido por el Tribunal Supremo.