Esquiar en León es tres veces más barato que en el Pirineo Las estaciones de invierno de la provincia se encuentran entre las más baratas del país con precios de uso más alojamiento que no superan los 60 euros

Rubén Fariñas León Sábado, 6 de diciembre 2025, 09:22 | Actualizado 09:28h.

Las estaciones de invierno de la provincia de León se preparan para afrontar una nueva temporada y lo hacen con los precios más competitivos del mercado.

A la espera de que la nieve acabe de asentar la oferta, San Isidro ha sido la primera en poder abrir y los amantes de estos deportes podrán disfrutar de la instalación todos estos días. Falta por concretar la posibilidad de que Valle de Leitariegos-Laciana haga lo propio en las próximas semanas.

Según el índice de precios de las estaciones de esquí españolas en la presente campaña, facilitado por el comparador Holidu, las estaciones leonesas están entre las más baratas, de entre las 29 evaluadas, valorando el coste del forfait diario y del alojamiento.

Esquiar en la vertiente leonesa de la Cordillera Cantábrica cuesta una tercera parte de lo que habría que desembolsar para hacerlo en el Pirineo. De hecho, Leitariegos se encuentra entre las tres más baratas del país, y en cuarto lugar aparece San Isidro.

Las más baratas

El ranking lo encabeza Manzaneda -Galicia- y después está La Covatilla -Salamanca-. Justo por detrás de ellas se sitúan las pistas de Laciana, con una extensión de área esquiable de 8,5 kilómetros -cerrada en este momento- y rodeada de un entorno natural espectacular en pleno valle.

De esta instalación se destaca que es «perfecta para familias y debutantes en el mundo de la nieve» con unas instalaciones sencillas, en pleno proceso de modernización, y un precio bajo. El forfait cuesta 22 euros, en temporada baja y alta, y el alojamiento por noche rondaría los 30 euros.

Entre las más económicas también está San Isidro. Se trata de una estación mucho más amplia, con más de 20 kilómetros en su esplendor, y que ya oferta más de siete desde esta semana. Ir aquí tiene un coste que no supera los 60 euros por persona si incluimos el uso de remontes y dormir un día en la propia estación de Puebla de Lillo.

Y, por cierto, la siguiente es una 'prima hermana' de las leonesas como es la de Pajares, ubicada geográficamente en León pero gestionada por Asturias, y a la que acuden muchos esquiadores leoneses. También se encuentra abierta.

Las más caras

Los precios que se manejan en León son muy diferentes a los que se encuentran en las grandes instalaciones del resto del país. Destaca por encima de todos Formigal -Pirineo Aragonés- con un precio de servicio forfait+alojamiento que supera los 171 euros. En segunda posición está la otra punta de España, Sierra Nevada -Andalucía-, con 134 euros.