León, en época navideña.

León encara la Navidad con el presupuesto más bajo de la comunidad

Según los datos de Trescom, el desembolso en León será notablemente inferior a la media regional y a los demás puntos de la comunidad

Borja Pérez

Sábado, 6 de diciembre 2025, 09:22

Con el mes de diciembre ya en marcha y las calles de León encendidas de cara a la Navidad, los hábitos de consumo de los leoneses comienzan a perfilarse para una campaña en la que los leoneses aparecen como los más moderados en el gasto respecto a los demás núcleos de la comunidad.

De hecho, según los datos de Trescom, León es la provincia de Castilla y León que destinará un menor presupuesto a los regalos navideños, con una media de 190 euros por persona, muy por debajo de los 367,3 euros de la media regional, también de los 411 euros de media nacional, y lejos de los 466,5 euros que se estiman en Valladolid o los 450 de Ávila. En Salamanca, la media está en 378,6 euros, Palencia y Segovia en 300 y Burgos, la más cercana en cifras, 235 euros.

Aun así, la ciudad mantiene una fuerte estabilidad en el comportamiento del consumidor, pues el 80% de los leoneses afirma que gastará lo mismo que en la campaña pasada, un porcentaje que en Valladolid alcanza tan solo el 55%.

El aprovechamiento del Black Friday

El mismo estudio exhibe, por otro lado, cómo los consumidores han aprovechado el Black Friday como momento clave en la planificación de compras de cara a la Navidad. En Salamanca, el 85,7% afirma aprovecharlo, una proporción ligeramente superior a León (80%) y Valladolid (80%), mientras que en Burgos alcanza el 75%. Sin embargo, esto supone un gasto superior de media en todos ellos, como se ha comprobado a través del estudio, que refleja a nivel nacional que, quienes aprovechan las ofertas de esta campaña, acaban desembolsando alrededor de 140 euros más que quienes no lo hacen.

En lo que respecta a la financiación de las compras, los leoneses también destacan por su prudencia. El 80% descarta totalmente recurrir a compras aplazadas, situándose entre los perfiles más conservadores de la comunidad, solo por detrás de Burgos (87,5%).

El formato de compra tampoco varía radicalmente en estas fechas. León sigue la tendencia general de la comunidad según el estudio, donde predomina un modelo híbrido que combina tienda física y comercio online. Aunque no se aportan cifras específicas para la provincia, el patrón regional muestra que entre el 50% y el 57% de los consumidores optan por esta mezcla de canales, confirmando que el pequeño comercio y las plataformas digitales convivirán también en esta Navidad.

Los regalos más repetidos

En cuanto a los productos, a nivel nacional, la moda (52,6 %), la tecnología (46,1 %) y los viajes (29,1 %) se consolidan como las opciones preferidas de los consumidores españoles en sus compras navideñas. Por género, las mujeres realizarán más gasto en moda (58,4 %), salud y bienestar (33,5 %), productos de belleza (37,4 %) y juguetes (27,9 %), mientras que los hombres destinarán más presupuesto a la tecnología (55,6 %).

Con estos datos, León inicia ya una campaña navideña en la que el consumo se reparte entre la anticipación que permite el Black Friday y la estabilidad presupuestaria de la provincia. Una Navidad donde la moderación y las compras planificadas parecen definir el espíritu de gasto de los leoneses.

