El comercio leonés cierra un Black Friday «de desmadre» y encara la Navidad con «expectativas muy buenas» Las tiendas reconocen que la campaña «funcionó» pese a no entusiasmar al sector, mientras afrontan una nueva campaña marcada por «la ilusión de la gente y las ganas de regalar»

Borja Pérez Sábado, 6 de diciembre 2025, 09:22 Comenta Compartir

El comercio leonés se mantiene sumergido en uno de los momentos de mayor movimiento del año, con la unión prácticamente total entre un mes de noviembre marcado por el Black Friday y la campaña de Navidad que tanto supone para los diferentes establecimientos.

Por un lado, se ha puesto fin a una campaña como el Black Friday que, «aunque es verdad genera ventas» sigue sin convencer a buena parte del sector. Alfredo Martínez, presidente del Consejo de Comercio de la Federación Leonesa de Empresarios, admite que este año «volvió a mover a la gente y a dinamizar las tiendas», aunque insiste en que el formato «se ha ido totalmente de las manos».

Un Black Friday con ventas y fraudes

Según Martínez, la campaña funcionó «porque siempre que se vende, es bueno y es verdad que ha habido tráfico de gente», pero también dejó efectos secundarios cada vez más habituales: «Se nota el resentimiento en los días previo, que bajan las compras, al igual que los posteriores, porque los clientes esperan descuentos o ya han agotado su presupuesto durante la promoción y entonces es como un balance que mantiene el equilibrio».

Además, denuncia que esta campaña ha perdido su esencia ante el aprovechamiento de los comercios para extender las promociones a su antojo. «Lo que era un viernes puntual ahora se ha convertido para muchos en una semana o incluso en un mes, es un desmadre. Se ha desvirtuado totalmente, creo que se nos ha ido un poquito de las manos», asegura.

Uno de los aspectos que más inquieta al comercio tradicional es el aumento del fraude y la falta de transparencia en los descuentos. Martínez, en este contexto, recuerda que «cada año se registran sanciones por prácticas engañosas», algo que, según señala, perjudica especialmente a las tiendas de proximidad. «El comercio local no puede hacer trampas. El cliente conoce el producto y los precios, y sabe si los descuentos son reales», afirma.

La Navidad y las rebajas

Una vez superado este 'evento', el sector afronta la campaña navideña con buenas sensaciones. «Yo creo que sí he visto en este Black Friday a la gente un poquito más ilusionada, con más ganas de comprar, de regalar y ya incluso estos días estábamos viendo que gente compraba para el regalo de Reyes», explica.

«Tenemos confianza en que las Navidades sean buenas, otra cosa será la realidad, pero estamos poniendo todo el empeño en tener las tiendas adecuadas y el producto adecuado», comenta Martínez. La previsión de gasto en León se sitúa este año entre 180 y 200 euros por persona en compras navideñas, según las estimaciones del sector.

Por último, a pesar de la distancia aún respecto al inicio de las rebajas posteriores a la Navidad, el comercio ya da por hecho que estas campañas siguen perdiendo fuerza. La saturación de promociones durante todo el año -Black Friday, Navidad, descuentos online- reduce el impacto de las rebajas tradicionales. «Si la gente ha comprado ya cuando llegan las rebajas, ya está con las compras hechas y de hecho pues cada vez cada vez van mermando un poco más, sí», concluye.