Un vidente predice 'El Gordo' y causa un terremoto en León: «Me han llamado de toda España» Una Administración de Loterías de la capital leonesa tenía consignado el número que esta persona anunció en TikTok que estaría premiado en el Sorteo Extraordinario de Navidad

Rubén Fariñas León Sábado, 6 de diciembre 2025, 09:25

El número que tocará este año en la Lotería de Navidad está debajo de Leonoticias. O, mejor dicho, estuvo.

Un vidente de TikTok se convirtió en viral tras hacer una premonición sobre la bolita que los niños de San Ildefonso sacarán del bombo el próximo 22 de diciembre.

Ese anuncio ha provocado que una administración de León haya recibido «un centenar de llamadas» reclamando dicho billete que había sido consignado aquí por Loterías y Apuestas del Estado. «Es que lo hemos visto en Internet, que lo han dicho», le explicaban.

Lola Abad lleva años tras el mostrador de este despacho ubicado en el esquinazo de República Argentina y Villa Benavente. «Siempre hay alguno que predice el número, luego casi nunca acierta, y este año ha sido un vidente en TikTok».

La casualidad, o el destino de los astros, ha querido que la Administración número 6 de León hubiera recibido una serie completa del 50056. Un número que la lotera se sabe de carrerilla. «¡Como para olvidarlo!». Tras el incesante número de contactos ya optaba por no dejarles que acabaran la frase y ser ella la que 'adivinaba' el número que le iban a pedir.

De todas las partes

«Solo les decía que no me quedaba y adiós. Por el acento me han llamado de Cataluña, de Andalucía...». Personas de toda España, jóvenes y mayores, se han puesto en contacto con ella para pedirle la reserva de un décimo con ese número.

Sin embargo, Lola lo vendió completamente en verano, antes de que se viralizase el vídeo. «Lo tenía y lo vendí en julio. Es un número, con terminación 56, que mucha gente juega. Además se lo llevaron en nada, de golpe, con varios décimos a la vez», explica.

«¡Qué daño hacen los videntes!», reflexionaba poco crédula sobre las artes adivinatorias de estas personas. Aunque, eso sí, en esta ocasión espera que el adivino acierte porque eso supondrá que ha repartido cuatro millones de euros. El 22 de diciembre saldremos de dudas.