¡A esquiar!: San Isidro abre temporada con cinco pistas

Comienza, ahora sí, la temporada de esquí en la provincia de León. Con poco menos de una semana de retraso respecto a la fecha marcada inicialmente del 1 de diciembre, ha sido finalmente este viernes día 5 cuando los primeros esquiadores han podido disfrutar de las pistas leonesas.

Solo San Isidro abre su temporada esta semana con algo más de seis kilómetros en cinco pistas que permiten a los amantes de los deportes de invierno deslizarse sobre la nieve. Fue el pasado miércoles cuando la Diputación anunciaba que la apertura de San Isidro era inminente gracias a los trabajos realizados tras las últimas nevadas que permitían poner a punto las pistas este viernes.

En concreto, están disponibles los sectores Cebolledo y Riopinos y es necesario el uso de cadenas o ruedas de nieve para acceder a la estación por la precipitación que caía con fuerza la tarde y noche del jueves y que activaba la alerta en la Cordillera Cantábrica.

Ampliar La estación de San Isidro bajo la nieve este viernes. San Isidro

Por su parte Leitariegos sigue a la espera de más nieve. Es habitual en los últimos años que la apertura de esta otra estación en la vertiente leonesa se demore más de la cuenta pero se sigue trabajando para estar preparados y poder abrir las pistas en cuanto la predicción meteorológica lo permita.