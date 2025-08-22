leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de la comarca de Babia.

El remoto punto de León que vive a tres grados bajo cero en pleno mes de agosto

La bajada de las temperaturas tras la ola de calor de 16 días recupera los termómetros con valores negativos en la provincia

Ana G. Barriada

Ana G. Barriada

León

Viernes, 22 de agosto 2025, 09:42

Y la temperatura sigue y sigue bajando en el congelador de España que se encuentra en la remota, hermosa y especial comarca de Babia en León.

Prado Veneiro, el punto donde la Asociación Meteorológica del Noroeste Peninsular (Noromet) tiene instalado un medidor térmico, registró la madrugada del jueves 21 al viernes 22 de agosto de este 2025 una temperatura mínima de -3.4 grados, convirtiéndose un día más en el polo del frío de nuestro país.

En el registro otro pueblo imprescindible en estos listados como es Villaceid, también en León, marcó valores negativos de -1.2 grados. Vega de Liordes, en el tercer puesto del frío, alcanzó los 0.9 grados. Solo el Pozo Romero de Jaén rompe el pleno leonés con un grados seguido de Lugueros (1,1) y Cubillas de Arbas (2.2).

Noche fría en la provincia de León que refleja el descanso térmico que experimenta la geografía leonesa tras la ola de calor de 16 días que ha marcado este mes de agosto suponiendo un auténtico reto en la extinción de los devastadores incendios que asolan León.

La anterior noche Prado Veneiro también registró de nuevo tras este episodio caluroso valores por debajo de los cero grados, aunque ha sido este viernes cuando ha marcado la temperatura más baja de lo que llevamos de mes.

