León «avanza» en la lucha contra incendios, pero mantiene 22 pueblos evacuados Hay varios focos que siguen preocupando y en los que se registran reproducciones, aunque en líneas generales los perímetros de los fuegos están estables

I. Santos León Viernes, 22 de agosto 2025, 22:17

León sigue «avanzando» de manera «positiva» en la lucha contra la extinción de 22 incendios forestales que siguen activos dentro de la provincia. Hay seis de IGR 2, uno de IGR 1, tres de gravedad cero o normal a eso hay que añadir once incendios que se dan por controlados «pero sobre los que hay que tener vigilancia para que no se reactiven». Hay 22 localidades evacuadas, cinco menos, y 1288 vecinos -235 personas menos- desalojados. También hay nueve poblaciones confinadas.

Desde la Junta de Castilla y León esperan que los trabajos del fin de semana permitan seguir mejorando la situación A su vez se insiste en que «todos los incendios tienen reproducciones, hay opciones de nuevos focos» y piden a los vecinos «prudencia» y que no se acerquen a las labores de extinción. La situación ha cambiado mucho en relación a días pasados cuando apenas había medios, desde la delegación se agradece la ayuda prestada, pero se insiste en «dejar trabajar a los profesionales» y evitar así «correr riesgos innecesarios».

Evolución de los incendios

En el incendio de Llamas de la Cabrera los trabajos se han dado en Corporales, en Espinoso de Compludo con varios puntos calientes en diferentes zonas. En este incendio se ha permitido el realojo de los vecinos de Peñalba de Santiago, pero solo de los vecinos. Por el momento, se les pide que se mantengan confinados (por los problemas que pueda ocasionar el humo) y que prohíbe que acudan turistas o visitantes.

Fasgar y Colinas del Campo mantienen la misma dirección técnica por su unión. El foco de Fasgar se ha ido a la zona de Tremor donde se hace un anclaje en una mina de cielo abierto con la idea de «atacarlo de forma definitiva y que las llamas no se acerquen al pueblo». Se estudia una maniobra de fuego técnico cuando lleguen a la cantera las llamas. El foco de Colinas está en fase de «estabilización».

El incendio forestal de Anllares del Sil es uno de los que más preocupa porque no se puede controlar. Hay una nueva reproducción en la zona de Argayo del Sil, que evoluciona en dirección a esa población evacuada. Maniobras de contención con medios aéreos. El flanco Norte (Valle de Fornela ha sufrido reproducciones que hacen que el incendio evolucione en dirección a Asturias, en la cabecera del arroyo de Trascastro. Se ha trabajado con medios aéreos y terrestres y en esa línea se seguirá a lo largo del sábado.

En el caso de Gestoso, en Oencia, el perímetro es estable sin incremento de superficie quemada. Se están viviendo numerosas reproducciones que están siendo controladas. Labores de liquidación y vigilancia con un perimetro estable.

Barniedo de la Reina tiene su perímetro estabilizado, hay nuevas reproducciones en la zona de Riaño y se han vivido momentos de mucho humo que ha obligado a confinar a los vecinos de Espejos de la Reina. El de Canalejas, en el municipio de Almanza, está en fase de estabilización.

Los incendios de Yeres, Castrocalbón y Paradiña (algunos de los más complicados de la semana pasada) pasan a IGR 0 y se dan por estabilizados.

Apoyo nacional e internacional

En León siguen trabajando miles de brigadistas y bomberos de otras comunidades autónomas, así como efectivos del Miteco. La Unidad Militar de Emergencias (UME) continúa desplegada en ocho incendios en el noroeste peninsular antes del inicio de un fin de semana en el que se prevé la llegada de una dana, que dejará precipitaciones y un descenso de las temperaturas en estas zonas, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), José Luis Camacho.

En concreto, hay más de 1.400 militares en ataque directo desplegados; 2.000 en misiones de apoyo y relevo, y 450 medios (maquinaria, drones, etc) en los fuegos de Yeres, Oencia, Barniedo de la Reina y Anllares del Sil (León); Porto (Zamora); Oímbra-Xinzo de Limia y Seadur-Larouco (Ourense); y Jarilla (Cáceres).

Por su parte, las Brigadas de Refuerzos de Incendios Forestales (BRIF) y efectivos de tierra y aire del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) están apoyando en las labores de extinción de 12 incendios en siete provincias: León, Zamora, Asturias, Cáceres, Ourense, Lugo y Pontevedra. Así, los efectivos están desplegados en Porto (Zamora), Peranzanes (León), Boca de Huérgano (León), Benuza (León), Degaña (Asturias), Somiedo (Asturias), Jarilla (Cáceres), Carballeda de Valdeorras (Ourense), Carballedo (Lugo) y Vilaboa (Pontevedra).

Más de 30 profesionales del dispositivo INFOAR del Gobierno de Aragón siguen colaborando en las labores de extinción de los incendios forestales de Castilla y León. En las últimas horas, sus trabajos se han centrado en el sector de Valverde de la Sierra (León) dentro del incendio de Barniedo de la Reina. La brigada helitransportada de Calamocha -con su helicóptero- ha tomado el relevo de la brigada de Ejea de los Caballeros. Las principales tareas que desarrollan los efectivos de INFOAR son el aseguramiento del perímetro mediante herramienta manual y, especialmente, la aplicación de fuego técnico.

Esta maniobra consiste en generar líneas de control que evitan la propagación del incendio, creando zonas seguras entre la vegetación que ya está afectada y la que aún corre riesgo de arder. Las dificultades más destacadas en la zona son la compleja orografía y la elevada carga de combustible vegetal, que incrementan la intensidad del fuego y complican los trabajos de extinción.