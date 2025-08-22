leonoticias - Noticias de León y provincia

Urgente Sánchez pide colaboración, Mañueco hablará en las Cortes y los desalojos siguen en León
El pueblo de Lusio, arrasado por el fuego, es uno de los que recibe las ayudas. César Hornija

Mapa y listado de los 127 pueblos de León afectados por los incendios

Estas son las localidades cuyos vecinos y empresas pueden solicitar las ayudas de la Junta de Castilla y León para la reconstrucción tras las llamas

Ana G. Barriada
Alberto P. Castellanos

Ana G. Barriada y Alberto P. Castellanos

León

Viernes, 22 de agosto 2025, 15:34

Los devastadores incendios que han asolado la provincia de León este mes de agosto ya tienen listado oficial de pueblos afectados. Así lo señala el Boletín Oficial de Castilla y León que según la orden del 20 de agosto, determina el listado de las localidades evacuadas a causa de los incendios forestales de este verano de 2025.

León es la provincia más afectada, con 36 municipios en un listado donde también se encuentran localidades de Zamora, Ávila, Salamanca y Palencia. El listado se ampliará en función de los nuevos pueblos que se puedan ver afectados como es el caso de Igüeña.

Todos los vecinos y empresas asentadas en las localidades que forman parte de la lista pueden solicitar las ayudas de urgencia que la Junta de Castilla y León ha aprobado en 45 medidas por 114 millones de euros, entre ellas la de 500 euros por familia desalojada de su vivienda, 5.500 de compensación para autónomos y pymes, hasta 185.000 por casa destruida o compensaciones a agricultores, gaanderos y apicultores.

Municipios y pueblos que pueden pedir ayudas

  1. 1

    Alija del Infantado: Alija del Infantado, La Nora del Río, Ozaniego y Puente de la Vizana

  2. 2

    Almanza: Calaveras de Abajo, Calaveras de Arriba y Canalejas

  3. 3

    Benuza: Llamas de Cabrera, Pombriego y Santalavilla

  4. 4

    Boca de Huérgano: Barniedo de la Reina, Los Espejos de la Reina, Llánaves de la Reina, Portilla de la Reina, Valverde de la Sierra y Villafrea de la Reina

  5. 5

    Borrenes: Orellán y Voces

  6. 6

    Burón: Casasuertes

  7. 7

    Carucedo: Carucedo y Las Médulas

  8. 8

    Castrillo de Cabrera: Castrillo de Cabrera, Marrubio, Noceda de Cabrera y Saceda

  9. 9

    Castrocalbón: Calzada de la Valdería, Castrocalbón, Felechares de la Valdería y San Félix de la Valdería

  10. 10

    Castrocontrigo: Pinilla de la Valdería y Pobladura de Yuso

  11. 11

    Castropodame: Villaverde de los Cestos

  12. 12

    Cebrones del Río: San Juan de Torres

  13. 13

    Destriana: Destriana, Robledo de la Valduerna y Robledino de la Valduerna

  14. 14

    Lucillo: Boisán, Busnadiego, Chana de Somoza, Filiel, Lucillo, Molinaferrera, Piedras Albas y Pobladura de la Sierra

  15. 15

    Molinaseca: Acebo y Riego de Ambrós

  16. 16

    Murias de Paredes: Barrio de la Puente, Fasgar, Posada de Omaña, Torrecillo y Vegapujín

  17. 17

    Oencia: Arnadelo, Arnado, Castropetre, Gestoso, Leiroso, Lusio, Oencia, Sanvitul y Villarrubín

  18. 18

    Palacios de la Valduerna: Palacios de la Valduerna y Ribas de la Valduerna

  19. 19

    Palacios del Sil: Salientes

  20. 20

    Páramo del Sil: Argayo del Sil

  21. 21

    Peranzanes: Cariseda, Chano, Faro, Guímara, Peranzanes y Trascastro

  22. 22

    Ponferrada: Bouzas, Carracedo de Compludo, Compludo, Espinoso de Compludo, Manzanedo de Valdueza, Montes de Valdueza, Palacios de Compludo, Peñalba de Santiago y San Cristóbal de Valdueza

  23. 23

    Posada de Valdeón: Caín de Valdeón, Caldevilla de Valdeón, Cordiñanes de Valdeón, Los Llanos de Valdeón, Posada de Valdeón, Soto de Valdeón, Prada de Valdeón y Santa Marina de Valdeón

  24. 24

    Pozuelo del Páramo: Altobar de la Encomienda

  25. 25

    Priaranza del Bierzo: Ferradillo

  26. 26

    Puente de Domingo Flórez: Yeres

  27. 27

    Quintana del Marco: Genestacio de la Vega y Quintana del Marco

  28. 28

    Quintana y Congosto: Herreros de Jamuz, Palacios de Jamuz, Quintana y Congosto, Quintanilla de Flórez, Tabuyuelo de Jamuz y Torneros de Jamuz

  29. 29

    Riego de la Vega: Castrotierra de la Valduerna

  30. 30

    San Esteban de Nogales: San Esteban de Nogales

  31. 31

    Santa Colomba de Somoza: Andiñuela, Foncebadón, Manjarín, Prada de la Sierra, Santa Colomba de Somoza, Santa Marina de Somoza, Tabladillo, Turienzo de los Caballeros, Valdemanzanas y Villar de Ciervos

  32. 32

    Santa Elena de Jamuz: Jiménez de Jamuz, Santa Elena de Jamuz y Villanueva de Jamuz

  33. 33

    Sobrado: Cabarcos, Cabeza de Campo, La Ribera, Sobredo y Santo Tirso de Cabarcos

  34. 34

    Valderrueda: La Espina y Valcuende

  35. 35

    Villafranca del Bierzo: Paradiña y Pobladura de Somoza

  36. 36

    Villamontán de la Valduerna: Fresno de la Valduerna, Miñambres de la Valduerna, Posada y Torre de la Valduerna, Redelga de la Valduerna, Valle de la Valduerna, Villalís de la Valduerna y Villamontán de la Valduerna

