leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente León, pendiente del cielo y la bajada de temperaturas en otro martes negro
El cielo lleno de humo en Ponferrada. César Hornija

El cambio de tiempo da esperanzas al operativo contra los incendios en León

Vientos más frescos y húmedos, y unas temperaturas mucho más suaves pueden suponer una gran diferencia tras una ola de calor muy prolongada

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Martes, 19 de agosto 2025, 08:14

Ya se puede decir que la ola de calor que ha afectado a España durante casi todo lo que llevamos de agosto toca a su fin y León recupera unos valores que seguirán siendo veraniegos pero más habituales para estas latitudes y época del año. Un alivio para unos incendios que siguen preocupando por su número y extensión.

Es por eso que se agradece una previsión como la de este martes por el extremo norte, donde estará muy nuboso y con probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas. También podríamos tener algunas nieblas matinales en estas zonas de montaña que durarán poco tras el amanecer. En el resto de la provincia, cielo más despejado salvo por algunas nubes altas y de evolución durante la tarde. Debería desaparecer la presencia de tanta calima y humo de jornadas previas.

Las temperaturas, tanto máximas como mínimas siguen en descenso. Las primeras, salvo alguna rara excepción, no llegarán a los treinta grados; y las segundas harán que las noches vuelvan a ser más llevaderas para dormir y con heladas muy localizadas en lugares favorables.

Los vientos de componente norte soplarán con intensidad floja a moderada.

Noticias relacionadas

Nivel 3 de emergencia nacional: qué es, cómo se solicita y quién lo declara

Nivel 3 de emergencia nacional: qué es, cómo se solicita y quién lo declara

Los incendios de Barniedo, Fasgar y Oencia se «complican» con «el rescate» de algunos vecinos

Los incendios de Barniedo, Fasgar y Oencia se «complican» con «el rescate» de algunos vecinos

Primeras ayudas urgentes para los afectados por los incendios: 100 millones de euros de la Junta

Primeras ayudas urgentes para los afectados por los incendios: 100 millones de euros de la Junta

Un muerto y un herido en el vuelco de una motobomba en Espinoso de Compludo

Un muerto y un herido en el vuelco de una motobomba en Espinoso de Compludo

El ambiente suave y con nubosidad en zonas de montaña, y algunas precipitaciones, se extenderá durante buena parte de la semana.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los puntos de León con el aire 40 veces más contaminante de lo que marca la OMS
  2. 2 Se despliega el Ejército en León para dar apoyo en los incendios forestales
  3. 3 Un muerto y dos heridos en un accidente en la A-6 en León
  4. 4 Dos heridos en una colisión al darse la vuelta en la A-66 por un nuevo incendio en León
  5. 5 Los incendios de Barniedo, Fasgar y Oencia se «complican» con «el rescate» de algunos vecinos
  6. 6 León vive la primera jornada en diez días «con buenas noticias» y tres incendios que aún «preocupan mucho»
  7. 7 Nivel 3 de emergencia nacional: qué es, cómo se solicita y quién lo declara
  8. 8 Un muerto y un herido en el vuelco de una motobomba en Espinoso de Compludo
  9. 9 Así se comportan los incendios de León: «Están fuera de la capacidad de cualquier operativo»
  10. 10 Más de mil personas piden en León la dimisión de Arranz, Quiñones y Mañueco por los incendios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El cambio de tiempo da esperanzas al operativo contra los incendios en León

El cambio de tiempo da esperanzas al operativo contra los incendios en León