El cambio de tiempo da esperanzas al operativo contra los incendios en León Vientos más frescos y húmedos, y unas temperaturas mucho más suaves pueden suponer una gran diferencia tras una ola de calor muy prolongada

Alberto P. Castellanos León Martes, 19 de agosto 2025, 08:14 Comenta Compartir

Ya se puede decir que la ola de calor que ha afectado a España durante casi todo lo que llevamos de agosto toca a su fin y León recupera unos valores que seguirán siendo veraniegos pero más habituales para estas latitudes y época del año. Un alivio para unos incendios que siguen preocupando por su número y extensión.

Es por eso que se agradece una previsión como la de este martes por el extremo norte, donde estará muy nuboso y con probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas. También podríamos tener algunas nieblas matinales en estas zonas de montaña que durarán poco tras el amanecer. En el resto de la provincia, cielo más despejado salvo por algunas nubes altas y de evolución durante la tarde. Debería desaparecer la presencia de tanta calima y humo de jornadas previas.

Las temperaturas, tanto máximas como mínimas siguen en descenso. Las primeras, salvo alguna rara excepción, no llegarán a los treinta grados; y las segundas harán que las noches vuelvan a ser más llevaderas para dormir y con heladas muy localizadas en lugares favorables.

Los vientos de componente norte soplarán con intensidad floja a moderada.

El ambiente suave y con nubosidad en zonas de montaña, y algunas precipitaciones, se extenderá durante buena parte de la semana.