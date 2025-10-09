leonoticias - Noticias de León y provincia

La Guardia Civil recoge las plantas.

Detienen a un vecino de León cuando tenía «en el punto álgido» la recogida de marihuana

Se efectuó una entrada y registro en el interior de una vivienda por el cultivo de 32 plantas de cannabis sativa

León

Jueves, 9 de octubre 2025, 11:52

La Guardia Civil de Valencia de Don Juan ha detenido a un varón en Villamañan, como presunto autor de un delito contra la Salud Pública por el cultivo de 32 plantas de cannabis sativa.

Tras varios meses de investigación, se consiguió determinar mediante indicios suficientes la presencia de una plantación ilegal de marihuana en el interior de la vivienda.

Por este motivo, la Autoridad Judicial autorizó la correspondiente orden de entrada y registro, donde se localizaron las citadas plantas en avanzado estado de crecimiento, con los cogollos en su punto álgido de recolección, así como material para el cultivo, fitosanitarios y otros elementos para la producción, procediendo en ese momento a la detención del morador de la casa.

Detenido, diligencias y material intervenido fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 4 de los de León.

Esta actuación se enmarca dentro de los servicios que mantiene activos la Comandancia de León para la erradicación del cultivo de marihuana.

