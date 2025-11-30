leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una ambulancia. L.N

Herido un hombre de 40 años tras salirse su vehículo de la vía en Cuadros

El conductor sufrió una salida de vía en el kilómetro 17 de la CL-623 y fue asistido por Sacyl

Leonoticias

Leonoticias

León

Domingo, 30 de noviembre 2025, 10:49

Comenta

Un hombre de 40 años ha resultado herido este lunes después de que su vehículo sufriera una salida de vía en el kilómetro 17 de la CL-623, en el término municipal de Cuadros.

El accidente fue comunicado a las 10:10 horas a la Sala de Coordinación de Emergencias del 112 de Castilla y León.

Tras recibir el aviso, el centro de emergencias alertó a la Guardia Civil de León y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que envió recursos al lugar para atender al conductor.

El herido, que se encontraba consciente, fue asistido en el punto del siniestro.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pelea en un bar de León termina con un herido por arma blanca
  2. 2 Un hombre agrede a un miembro de la mesa informativa de Vox en Ponferrada
  3. 3 La nieve vuelve a León: activan el plan de alerta ante situaciones meteorológicas extremas
  4. 4 El León CF reclama «respeto» tras la suspensión de sus partidos por la agresión de uno de sus entrenadores a un árbitro
  5. 5 Herida una mujer de 22 años tras el choque entre dos vehículos en León
  6. 6 Herido un hombre de 30 años tras chocar su patinete contra un coche en León
  7. 7 El Granada frena la racha de una combativa Cultural que peleó hasta el final
  8. 8 La Primitiva deja un premio de más de medio millón de euros en una localidad leonesa
  9. 9 Apuñalado de gravedad en la cara un joven de 24 años en La Bañeza
  10. 10 Se armó el Belén en Capuchinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Herido un hombre de 40 años tras salirse su vehículo de la vía en Cuadros

Herido un hombre de 40 años tras salirse su vehículo de la vía en Cuadros