Herido un hombre de 40 años tras salirse su vehículo de la vía en Cuadros

Leonoticias León Domingo, 30 de noviembre 2025, 10:49 Comenta Compartir

Un hombre de 40 años ha resultado herido este lunes después de que su vehículo sufriera una salida de vía en el kilómetro 17 de la CL-623, en el término municipal de Cuadros.

El accidente fue comunicado a las 10:10 horas a la Sala de Coordinación de Emergencias del 112 de Castilla y León.

Tras recibir el aviso, el centro de emergencias alertó a la Guardia Civil de León y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que envió recursos al lugar para atender al conductor.

El herido, que se encontraba consciente, fue asistido en el punto del siniestro.