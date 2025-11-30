Herida una mujer tras chocar su coche contra un osezno en Villablino El suceso se ha producido este domingo en torno a las 20:10 horas de la tarde en la CL-626

El Servicio de Emergencias 1-1-2 ha recibido en la tarde de este domingo en torno a las 20:10 horas el aviso por un accidente en el kilómetro 15 de la carretera CL-626 sentido Villablino, ya en Villablino.

Se trata de un coche que ha colisionado con un osezno que se encontraba en la calzada y que, tras el suceso, ya no se encontraba en el lugar.

Se trasladó aviso a Guardia Civil de León, Policía Local de Villablino y Emergencias sanitarias - Sacyl. Se envía asistencia sanitaria para atender a la mujer herida.

