Al menos tres heridos tras una colisión entre un camión y dos turismos en la A-6
El choque se ha producido a las 12:10 horas del mediodía de este martes en el término de Villagatón
Martes, 2 de septiembre 2025, 12:49
El Servicio de Emergencias de Castilla y León ha informado de la colisión entre un camión con remolque y dos turismos en el kilómetro 354 de la autovía A-6 destino Madrid, en el término municipal de Villagatón.
El suceso ha provocado la intervención de las asistencias para tres o cuatro personas heridas que se encontraban conscientes y fuera de los turismos.
Tras la colisión producida a las 12:10 horas de este martes, se ha avisado a la Guardia civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias.
Sacyl ha desplazado ambulancias hasta el lugar para atender a las personas heridas tras el choque.
En actualización
Los periodistas de leonoticias trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.