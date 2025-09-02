Al menos tres heridos tras una colisión entre un camión y dos turismos en la A-6 El choque se ha producido a las 12:10 horas del mediodía de este martes en el término de Villagatón

Borja Pérez Martes, 2 de septiembre 2025, 12:49 | Actualizado 12:58h. Comenta Compartir

El Servicio de Emergencias de Castilla y León ha informado de la colisión entre un camión con remolque y dos turismos en el kilómetro 354 de la autovía A-6 destino Madrid, en el término municipal de Villagatón.

El suceso ha provocado la intervención de las asistencias para tres o cuatro personas heridas que se encontraban conscientes y fuera de los turismos.

Tras la colisión producida a las 12:10 horas de este martes, se ha avisado a la Guardia civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias.

Sacyl ha desplazado ambulancias hasta el lugar para atender a las personas heridas tras el choque.

En actualización Los periodistas de leonoticias trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

Temas

Villagatón