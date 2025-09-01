leonoticias - Noticias de León y provincia

Un camión vuelca de madrugada en la AP-66 y un hombre resulta herido

El incidente tuvo lugar cerca de las 4:00 horas en el que resultó herido el conductor del camión

Lunes, 1 de septiembre 2025, 08:45

Un camionero de 44 años ha resultado herido en la madrugada de este lunes después de sufrir un accidente vial en la autopista entre León y Asturias, la AP-66, a la altura de Los Barrios de Luna en sentido Asturias.

Según informa el 112, el incidente tuvo lugar cerca de las 4:00 horas de este lunes, cuando recibieron un aviso del vuelco de un camión, en principio sin heridos.

Posteriorimente, la concesionaria de la autopista solicitó asistencia médica para el conductor, un hombre de 44 años, que estaba consciente pero con contusiones en el tórax.

Desde el 112 se pasó el aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico para trasladar al herido al Hospital de León.

