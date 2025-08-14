leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Localizados los siete ganaderos perdidos en Boca de Huérgano
Imagen de archivo de una ambulancia de Emergencias Sanitarias.

Un coche vuelca en Valdefresno y deja un herido

El accidente, registrado pasadas las 19:00 horas, deja herido a un varón de unos 45 años

Diego Nicolás Alonso

Jueves, 14 de agosto 2025, 20:31

Un turismo ha volcado esta tarde en la carretera CL-624, que conecta Boñar con Puente Villarente, a la altura del kilómetro 2, en el término municipal de Valdefresno. El aviso al centro de emergencias se recibió a las 19:43 horas.

Según la comunicación, el vehículo quedó volcado en el carril derecho, dentro de la acequia.

En el siniestro resultó herido un varón de unos 45 años, para el que se solicitó asistencia sanitaria.

Esta misma mañana, un camión de bomberos volcó tras colisionar con dos turismos en San Millán de los Caballeros.

Noticias relacionadas

Incendio en Boca de Huérgano: «Se ha contactado con los siete ganaderos perdidos»

Incendio en Boca de Huérgano: «Se ha contactado con los siete ganaderos perdidos»

Jaime Aparicio, de 37 años, segunda víctima mortal en los incendios forestales de León

Jaime Aparicio, de 37 años, segunda víctima mortal en los incendios forestales de León

El incendio de León y Zamora, camino de convertirse en el peor de la historia de España

El incendio de León y Zamora, camino de convertirse en el peor de la historia de España

Desde los servicios de emergencia se recuerda la importancia de extremar la precaución al volante, especialmente esta semana, en la que se han registrado varios accidentes en la provincia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jaime Aparicio, de 37 años, segunda víctima mortal en los incendios forestales de León
  2. 2 Vuelca un camión de bomberos tras el choque con dos turismos en San Millán de los Caballeros
  3. 3 El incendio de León y Zamora, camino de convertirse en el peor de la historia de España
  4. 4 Incendio forestal en la Valdería (León): «El fuego se lo ha llevado todo. No ha dejado nada»
  5. 5 Junta y Gobierno piden «prudencia» a la población en una provincia con 15 fuegos activos y 8.000 desalojados
  6. 6 Eliminan el mural de Nevenka Fernández en Ponferrada
  7. 7 Jesús Calleja sobre los incendios de León: «Alguien decidió cambiar la belleza y la vida por el fuego»
  8. 8 Incendio en Boca de Huérgano: «Se ha contactado con los siete ganaderos perdidos»
  9. 9 Mañueco contradice a Quiñones y matiza que el voluntario fallecido no estaba integrado en el operativo
  10. 10 Lágrimas y abrazos en La Bañeza por las pérdidas de Abel y Jaime

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Un coche vuelca en Valdefresno y deja un herido

Un coche vuelca en Valdefresno y deja un herido