Un coche vuelca en Valdefresno y deja un herido

Diego Nicolás Alonso Jueves, 14 de agosto 2025, 20:31 Comenta Compartir

Un turismo ha volcado esta tarde en la carretera CL-624, que conecta Boñar con Puente Villarente, a la altura del kilómetro 2, en el término municipal de Valdefresno. El aviso al centro de emergencias se recibió a las 19:43 horas.

Según la comunicación, el vehículo quedó volcado en el carril derecho, dentro de la acequia.

En el siniestro resultó herido un varón de unos 45 años, para el que se solicitó asistencia sanitaria.

Esta misma mañana, un camión de bomberos volcó tras colisionar con dos turismos en San Millán de los Caballeros.

Desde los servicios de emergencia se recuerda la importancia de extremar la precaución al volante, especialmente esta semana, en la que se han registrado varios accidentes en la provincia.