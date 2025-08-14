Vuelca un camión de bomberos tras el choque con dos turismos en San Millán de los Caballeros Hay un varón de 45 años y a una mujer de 35 heridos leves

I. S. León Jueves, 14 de agosto 2025, 12:36 | Actualizado 12:43h.

Vuelca un camión de Bomberos de la Diputación de León cuando se incorporaba a las labores de extinción del incendio de Castrocalbón. Hay dos heridos leves, un varón de 45 años y a una mujer de 35 heridos.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 12:04 horas de este jueves, 14 de agosto, cuando el vehículo ha sufrido una colisión con dos turismos. El accidente se produjo en el punto kilométrico 28 de la CL-621, a la altura del término municipal de San Millán de los Caballeros, León.

El vehículo se desplazaba desde el parque que tiene la institución provincial en Valencia de Don Juan, en dirección a Villamañán. Tras la colisión y el vuelco la carretera ha quedado completamente cortada al tráfico generando retenciones.

El camión ha volcado lateralmente y solicitan asistencia sanitaria para atender a un varón de 45 años y a una mujer de 35 heridos leves.

Desde el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León han dado acivo a Guardia Civil y a Sacyl.