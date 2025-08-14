leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Permiten la vuelta de los vecinos a once pueblos tras la mejora de la situación

Vuelca un camión de bomberos tras el choque con dos turismos en San Millán de los Caballeros

Hay un varón de 45 años y a una mujer de 35 heridos leves

I. S.

I. S.

León

Jueves, 14 de agosto 2025, 12:36

Vuelca un camión de Bomberos de la Diputación de León cuando se incorporaba a las labores de extinción del incendio de Castrocalbón. Hay dos heridos leves, un varón de 45 años y a una mujer de 35 heridos.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 12:04 horas de este jueves, 14 de agosto, cuando el vehículo ha sufrido una colisión con dos turismos. El accidente se produjo en el punto kilométrico 28 de la CL-621, a la altura del término municipal de San Millán de los Caballeros, León.

El vehículo se desplazaba desde el parque que tiene la institución provincial en Valencia de Don Juan, en dirección a Villamañán. Tras la colisión y el vuelco la carretera ha quedado completamente cortada al tráfico generando retenciones.

Síguenos en nuestras redes sociales:

El camión ha volcado lateralmente y solicitan asistencia sanitaria para atender a un varón de 45 años y a una mujer de 35 heridos leves.

Desde el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León han dado acivo a Guardia Civil y a Sacyl.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jaime Aparicio, de 37 años, segunda víctima mortal en los incendios forestales de León
  2. 2 Incendio forestal en la Valdería (León): «El fuego se lo ha llevado todo. No ha dejado nada»
  3. 3 Mañueco contradice a Quiñones y matiza que el voluntario fallecido no estaba integrado en el operativo
  4. 4 Junta y Gobierno piden «prudencia» a la población en una provincia con 15 fuegos activos y 8.000 desalojados
  5. 5 El incendio de León y Zamora, camino de convertirse en el peor de la historia de España
  6. 6 Abel Ramos, alma del motor y La Bañeza, el voluntario fallecido en el incendio de León
  7. 7 Incendio forestal de Castrocalbón: «Toda una comarca se quema y aquí no hay nadie»
  8. 8 Preocupan las previsiones en el incendio de Castrocalbón: «Puede que la tarde se complique»
  9. 9 Cerca de 8.000 personas desalojadas de sus casas en León por los incendios forestales
  10. 10 Jesús Calleja sobre los incendios de León: «Alguien decidió cambiar la belleza y la vida por el fuego»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Vuelca un camión de bomberos tras el choque con dos turismos en San Millán de los Caballeros

Vuelca un camión de bomberos tras el choque con dos turismos en San Millán de los Caballeros