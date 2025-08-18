Un muerto y dos heridos en un accidente en la A-6 en León El accidente ha tenido lugar a la altura del kilómetro 284, en el término municipal del Pozuelo del Páramo

Imagen de archivo de los Bomberos de León desplazados en la A-6

I. S. León Lunes, 18 de agosto 2025, 11:39 | Actualizado 12:51h.

Dos personas heridas y atrapadas en un accidente en la A-6 en la provincia de León.

El accidente ha tenido lugar a las 11:00 horas de este lunes, 18 de agosto, en la A-6 a la altura del kilómetro 284, en el término municipal del Pozuelo del Páramo.

La sala de operaciones del 112 Castilla y León recibió en torno a las 11:00 horas varias llamadas avisando del accidente. Los alertantes indicaban que el turismo había cruzado la vía, dado vueltas de campana y quedado en la mediana.

Un accidente complicado y aparatoso en el que solicitaban asistencia para sus ocupantes, al menos dos personas, atrapadas.

El 1-1-2 da aviso de este accidente a Guardia Civil de Tráfico, bomberos de la diputación de León y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envía una ambulancia de soporte vital básico y una UVI móvil.

En ellugar, el personal sanitario solo ha podido confirmar el fallecimiento de una persona. A su vez, ha atendido y trasladado a dos heridos en UVI móvil, y en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de León.

