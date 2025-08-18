leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Sigue toda la información de los incendios forestales en León
Imagen de archivo de los Bomberos de León desplazados en la A-6 Bomberos Ayto León

Un muerto y dos heridos en un accidente en la A-6 en León

El accidente ha tenido lugar a la altura del kilómetro 284, en el término municipal del Pozuelo del Páramo

I. S.

I. S.

León

Lunes, 18 de agosto 2025, 11:39

Dos personas heridas y atrapadas en un accidente en la A-6 en la provincia de León.

El accidente ha tenido lugar a las 11:00 horas de este lunes, 18 de agosto, en la A-6 a la altura del kilómetro 284, en el término municipal del Pozuelo del Páramo.

La sala de operaciones del 112 Castilla y León recibió en torno a las 11:00 horas varias llamadas avisando del accidente. Los alertantes indicaban que el turismo había cruzado la vía, dado vueltas de campana y quedado en la mediana.

Un accidente complicado y aparatoso en el que solicitaban asistencia para sus ocupantes, al menos dos personas, atrapadas.

El 1-1-2 da aviso de este accidente a Guardia Civil de Tráfico, bomberos de la diputación de León y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envía una ambulancia de soporte vital básico y una UVI móvil.

En ellugar, el personal sanitario solo ha podido confirmar el fallecimiento de una persona. A su vez, ha atendido y trasladado a dos heridos en UVI móvil, y en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de León.

El suceso, en sentido Madrid, ha tenido lugar cuando un turismo se ha salido de la vía y ha quedado en la mediana, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León a este medio. Desde el 112 se ha dado aviso a Guardia Civil, Bomberos de León y Sacyl.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El humo de los 21 incendios activos inunda ciudades y pueblos en la provincia de León
  2. 2 Arde una vivienda abandonada en el entorno del Palacio de Congresos en León
  3. 3 Picos de Europa, amenazado por dos incendios: «Que no desalojen si no hay medios, porque se nos quema el valle»
  4. 4 Un muerto y un herido en el vuelco de una motobomba en Espinoso de Compludo
  5. 5 Localizado en un pueblo de Palencia el hombre desaparecido en Riaño
  6. 6 Los puntos de León con el aire 40 veces más contaminante de lo que marca la OMS
  7. 7 Castrocalbón contra las llamas: «Si llegamos a irnos, no queda nada del pueblo»
  8. 8 El incendio Yeres-Llamas de Cabrera presenta una situación «muy complicada»
  9. 9 La lucha contra el fuego en el noreste de León: «Nunca nos pudimos imaginar la poca ayuda que hemos tenido»
  10. 10 Se despliega el Ejército en León para dar apoyo en los incendios forestales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Un muerto y dos heridos en un accidente en la A-6 en León

Un muerto y dos heridos en un accidente en la A-6 en León