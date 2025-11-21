leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de nieve en las carreteras. L.N

Los avisos vuelven a activarse por nieve este viernes en León

La provincia mantendrá el nivel amarillo por nevadas en la Cordillera Cantábrica hasta las 11 de la mañana, con temperaturas que volverán a situarse bajo cero en varias zonas

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 21 de noviembre 2025, 08:19

Tras un jueves marcado por los avisos y el cierre de varias carreteras de montaña, León afronta este viernes una nueva jornada bajo alerta por nieve. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activo el nivel amarillo desde la noche del jueves hasta las 11:00 horas en la Cordillera Cantábrica.

En las zonas de montaña se espera cielo nuboso o cubierto con precipitaciones débiles a moderadas, menos probables hacia el suroeste. En el resto de la provincia, el cielo permanecerá nuboso o con intervalos nubosos, disminuyendo la nubosidad durante la noche. La cota de nieve se situará entre los 700 y los 900 metros, con bancos de niebla en cotas altas.

Las temperaturas permanecerán sin cambios o experimentarán un ligero descenso, con heladas débiles que podrán ser moderadas en áreas de montaña. El viento soplará del norte y noroeste, de intensidad moderada.

Las máximas previstas serán de 8 grados en Astorga y Ponferrada, 6 en León y 4 en Villablino. En cuanto a las mínimas, León bajará hasta los 0 grados, Ponferrada hasta 2, Villablino hasta –2 y Astorga hasta –1 grado.

