leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un quitanieves el pasado jueves en Los Argüellos leoneses. Peio García

Las carreteras de León afectadas por la nieve donde la DGT pide extremar las precauciones

La mayoría de las vías afectadas pertenecen a la zona de montaña, donde el aviso amarillo sigue activo este viernes

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 21 de noviembre 2025, 08:49

Comenta

Las nevadas condicionan la circulación en más de quince carreteras de la comunidad, de las que nueve de ellas se encuentran en nivel rojo, por lo que obliga a la utilización de cadenas o neumáticos de invierno y se mantiene restringida el tráfico a camiones y autobuses, según fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

En aquellas en las que hay que extremar más la precaución al volante, al estar enmarcadas en nivel rojo. se encuentra la CL-629, desde el kilómetro 25, en Cernegula (Burgos), hasta el 72,8 en Gayangos (Burgos); la CL-627 desde el Rabanal de los Caballeros hasta Piedrasluengas (Palencia); la N-621, entre el 66 y el 121, desde Santa Olaja de la Varga y Llanaves de la Reina (León).

Noticias relacionadas

Los avisos vuelven a activarse por nieve este viernes en León

Los avisos vuelven a activarse por nieve este viernes en León

El frente ártico cubre de nieve la montaña de León

El frente ártico cubre de nieve la montaña de León

De igual manera, se incluye la N-625 entre Riaño y Oseja de Sajambre, en León; la N-630, entre Arbas del Puertos y Ventosilla de la Tercia (León); BU-570, entre Río Trueba y Rioseco; la BU-572, en Río de Lunada; la BU-571, entre Río Trueba y Rio de la Sia; y la DSA-359, entre Pastores y La Encina, en Salamanca.

Además, en nivel amarillo se enmarca la N-627, desde Sotopalacios hasta Montorio (Burgos); y la N-623, desde Quintanilla-Escalada hasta Villamediana de San Román, en Burgos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tensión en la misa en homenaje a Franco en León: «Fascista y cura, la misma basura»
  2. 2 León estrena nueva rotonda y se reabre el tráfico en el Puente de los Leones
  3. 3 Qué hacer este fin de semana en León: Ángel Martín y encendido del pueblo de la navidad
  4. 4 Se abre la circulación a todos los vehículos en las carreteras leonesas
  5. 5 El frente ártico cubre de nieve la montaña de León
  6. 6 El problema de las vacas de Riofrío y Carrizo llega al Gobierno central
  7. 7 Una reputada psicóloga da en León las claves para un análisis feminista de la prostitución
  8. 8 El aviso naranja dejará el primer jueves blanco en la provincia
  9. 9 La muerte de los seis de Tabliza fue por una emisión «brusca y masiva» de grisú
  10. 10 León refuerza la vigilancia por la gripe aviar: «Pedimos precaución, pero sin crear alarma»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Las carreteras de León afectadas por la nieve donde la DGT pide extremar las precauciones

Las carreteras de León afectadas por la nieve donde la DGT pide extremar las precauciones