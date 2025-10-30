Castrocalbón recibe 63.000 euros para reparar y sustituir las infraestructuras públicas dañadas por los incendios Esta ayuda se incluye en el plan de medidas aprobado para la recuperación de las áreas afectadas

Leonoticias León Jueves, 30 de octubre 2025, 13:17

La Consejería de la Presidencia concedió 63.000 euros al municipio de Castrocalbón (León) para reparar y sustituir las infraestructuras públicas municipales dañadas por los incendios, tal y como quedó aprobado en el Consejo de Gobierno celebrado esta mañana.

En concreto, gracias a esta ayuda que se incluye en el plan de medidas aprobado para la recuperación de las áreas afectadas, el municipio podrá reponer el alumbrado público dañado, así como reconstruir la caseta del depósito del agua. Este apoyo, según expresaron desde la Junta, refleja la sensibilidad y la responsabilidad del Gobierno autonómico para proteger los servicios públicos esenciales y contribuir a la pronta normalización de la vida en las localidades perjudicadas.

En total, la Consejería de la Presidencia ya ha concedido ayudas a ocho municipios de las provincias de Ávila y León cuyos servicios públicos esenciales de carácter general se vieron perjudicados por los incendios, que superan los 380.000 euros. El procedimiento para que los ayuntamientos afectados puedan solicitar esta ayuda económica continuará abierto de manera permanente hasta el final del ejercicio presupuestario.

Desde la Dirección de Administración Local, además, se contactó con todos los ayuntamientos y pedanías afectadas mediante cartas y correos electrónicos, y se realizó un seguimiento telefónico con todos ellos para orientarles en la tramitación de las solicitudes. El objetivo, apuntaron desde la Junta, es facilitar la concesión de ayudas para reparar los servicios generales con la mayor rapidez posible.