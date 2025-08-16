El pueblo de León que se salvó del incendio por instalar pajaritos de riego: «Si nos hubierámos ido, estaría arrasado» Los vecinos de Robledo de la Valduerna se enfrentaron al fuego generando un cortafuegos con tractores y utilizando un sistema de riego para mantener húmedo el terreno

Robledo de la Valduerna ha sido una de esas localidades que ha vivido en estos días el verdero miedo de que el fuego arrasara con todas sus pertenencias. El incendio de Molezuela/Castrocalbón que se inició en Zamora y saltó a León llegó hasta este pueblo donde sus vecinos, lejos de dejar solas sus casas antes las llamas, decidieron enfrentarse al fuego con un sistema tan «rudimentario» como efectivo.

Los vecinos comenzaron a ver el reflejo de las llamas cada vez más cerca, lo que se sumó a la orden de desalojo por parte de la Guardia Civil ante el nivel de peligrosidad existente. Sin embargo, cerca del «noventa por ciento del pueblo» se quedó para defender su terreno, como así confirma a leonoticias Tomás Valderrey, vocal de la Junta Vecinal, que confiesa que «no iba a dejar mi pueblosolo contra el fuego de ninguna manera, me tienen que pegar para sacarme».

Obligados a intervenir

«Estábamos viendo el fuego, pero todavía no nos preocupaba demasiado porque estaba un poco lejos. Poco después, salí a asomar y ya vi dos frentes, teníamosque hacer algo». Así lo cuenta el vecino de la localidad, que, tras ese primer aviso, se puso manos a la obra junto a tractores y miembros de Protección Civil.

Ampliar Imagen de la elaboración del cortafuegos con el que evitaron el fuego LN

Tras utilizar en primera instancia los vehículos disponibles para elaborar un cortafuegos de unos 300 metros de longitud, después se optó poruna fórmula más novedosa para evitar que el fuego llegara a las viviendas. «Sobre las bombas de regadío montamos una tubería gruesa y cada 18 metros, pusimos una tubería delgada con un pajarito de riego».

Así formaron un dispositivo de casi tres kilómetros, a través el cual consiguieron generar una especie de muralla de agua contra el incendio, lo que provocó que, finalmente, las llamas no afectaran a casas ni a personas.

Una labor conjunta

Valderrey admite que tuvieron «suerte» porque en su los alrededores de su localidad había seis helicópteros activos y múltiples agentes de la UME centrados en las labores de extinción. El vocal quiso acordarse especialmente de César, integrante de Protección Civil, con quien «está muy agradecido por su gran labor para ayudar a defender el pueblo».

Por otro lado, acordándose de otras localidades vecinas que han visto como sus casas quedaban arrasadas por el fuego, Tomás reconoce que «si no hacemos nada, nuestro pueblo estaría arrasado». «El fuego llegaba, aunque tuvimos suerte tabién porque llovió un poco y el aire cambió el sentido,pero, si no hacemos el cortafuegos, las llamas entraban al pueblo».

El dispositivo siguió montado hasta el miércoles, cuando el fuego se reavivó en localidades cercanas y obligó alos vecinos a ponerse de nuevo en alerta. Sin embargo, las llamas no volvieron a acercarse y este mismo jueves, después de la orden de realojo de su localidad, han desmontado el dispositivo.

«Todavía seguimos intranquilos, pero creo que ya no hay mucho peligro por lo que nos han informado«, cuenta Tomás con una voz más alegre fruto de estar prácticamente en la recta final -en lo que a su pueblo se refiere- de una pesadilla que parecía no tener fin.

Por último, quiso hacer pública su queja contra aquellos que son capaces de incendiar un monte: «Más allá de lo que se pueda decir en caliente de los políticos, la verdadera culpa es del que prende, no sabe el daño que puede hacer a todos los niveles», concluyó.