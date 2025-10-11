leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de una batida para buscar a una persona desaparecida.

Buscan a un nonagenario extraviado desde el mediodía en Escuredo

Protección Civil, agentes medioambientales y Guardia Civil rastrean las áreas cercanas a la localidad para tratar de encontrar a este hombre

León

Sábado, 11 de octubre 2025, 20:11

Un hombre de 96 años se encuentra en paradero desconocido desde el mediodía de este sábado y se ha activado un amplio dispositivo para tratar de localizarle en el entorno de la localidad de Escuredo.

El dispositivo está siendo coordinado por el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León y se han movilizado el grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León, agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de Riello y Brañuelas, agentes medioambientales y efectivos de Guardia Civil.

Distintas batidas vecinales también colaboran para tratar de localizar a este vecino de 96 años al que se perdió la pista en el mediodía de este sábado.

