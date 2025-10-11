Rescatados dos senderistas de 52 y 47 años enriscados en Torre Salinas de Picos de Europa Se encontraban en el término municipal de Posada de Valdeón y fueron evacuados hasta la localidad cántabra de Fuente De

Leonoticias León Sábado, 11 de octubre 2025, 14:51 Comenta Compartir

La Guardia Civil rescató a las 20:45 horas de la tarde del viernes 10 de octubre a dos personas que se encontraban realizando una ruta por el pico denominado Torre Salinas, del término municipal de Posada de Valdeón, en la vertiente leonesa de Picos de Europa, siendo uno de ellas un varón de 52 años de edad y la otra una mujer de 47 años de edad.

A la hora y desde lugar reseñado, se recibió aviso en el Servicio de Emergencias de Castilla y León, comunicando que la mujer se encotraba enriscada y que necesitaba ayuda para salir de esa situación.

Al lugar se trasladó Grupo Especial de Intervención en Montaña (GREIM), con base en Sabero, en helicóptero de la Guardia Civil de la XII Zona de Castilla y León, quienes una vez en la zona dejan a los especialistas y se retiran del lugar debido a la poca visibilidad.

Seis horas de rescate

A las 20:45 horas el GREIM Sabero localiza a estas personas en buen estado, procediendo al descenso de los mismos, con gran dificultad, debido a la orografía del terreno y a la entrada de la noche, y teniendo que montar rápeles durante la bajada, siendo acompañados hasta la localidad de Fuente De en Cantabria donde llegaron pasadas las 2 de la madrugada.