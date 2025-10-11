Sofocan un incendio en una nave agrícola de Taranilla
Los bomberos de la Diputación de León controlaron rápidamente las llamas, evitando su propagación
León
Sábado, 11 de octubre 2025, 19:33
Los bomberos de la Diputación de León ubicados en el parque de Cistierna han intervenido este sábado en el incendio de una nave agrícola-ganadera en la localidad de Taranilla.
La rápida actuación del cuerpo de bomberos provincial evitó la propagación de las llamas y pudieron así garantizar la seguridad en este zona.
Hasta el lugar del incidente acudieron una bomba rural pesada y una bomba rural ligera junto a un vehículo de transporte auxiliar para apoyar las labores de extinción de las llamas.