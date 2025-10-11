Sofocan un incendio en una nave agrícola de Taranilla Los bomberos de la Diputación de León controlaron rápidamente las llamas, evitando su propagación

Leonoticias León Sábado, 11 de octubre 2025

Los bomberos de la Diputación de León ubicados en el parque de Cistierna han intervenido este sábado en el incendio de una nave agrícola-ganadera en la localidad de Taranilla.

La rápida actuación del cuerpo de bomberos provincial evitó la propagación de las llamas y pudieron así garantizar la seguridad en este zona.

Hasta el lugar del incidente acudieron una bomba rural pesada y una bomba rural ligera junto a un vehículo de transporte auxiliar para apoyar las labores de extinción de las llamas.

