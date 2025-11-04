leonoticias - Noticias de León y provincia

Uno de los convoyes a prueba en la línea La Asunción-Guardo de Feve.

Adif inicia las pruebas para instalar en Feve un sistema «pionero» de posicionamiento satelital

Las pruebas se realizarán en el primer semestre de 2026 y supone una «mejora de forma significativa la calidad del servicio y sus prestaciones y condiciones de fiabilidad, calidad y eficacia»

León

Martes, 4 de noviembre 2025, 11:46

Adif ha iniciado las pruebas para instalar en la línea de Feve que une León con Guardo la nueva aplicación del sistema ERTMS, destinada a líneas ferroviarias no principales (baja densidad de tráfico). Entre las principales novedades del proyecto se encuentra la utilización del posicionamiento satelital y las redes públicas de telecomunicaciones.

Estas pruebas se desarrollarán en el primer semestre de 2026, pero los ensayos iniciales han comenzado con unas pruebas para comprobar el correcto funcionamiento de la medición de la odometría (medición de la distancia recorrida) de los equipos ERTMS instalados en el tren. En 2026 se realizarán primero las pruebas de ERTMS Nivel 1 y posteriormente las de ERTMS Nivel 2.

La nueva aplicación del ERTMS Nivel 2 que se va a probar en el tramo La Asunción Universidad-Guardo se caracteriza por disponer de un menor equipamiento en vía, manteniendo sin embargo las prestaciones de seguridad del ERTMS implantado habitualmente.

De esta forma, las líneas ferroviarias podrían beneficiarse de las ventajas y funcionalidades del estándar europeo, ya que este sistema, explica Adif, «mejora de forma significativa la calidad del servicio y sus prestaciones y condiciones de fiabilidad, calidad y eficacia». «Además, incrementa la capacidad de transporte del sistema al reducir los intervalos entre los trenes en circulación y disminuir los costes de explotación», señalan.

Qué es el sistema ERTMS

El Sistema Europeo de Gestión de Tráfico ERTMS es el sistema de mando y control de trenes más avanzado, adoptado por la Unión Europea, para la señalización y las comunicaciones entre la vía y los equipos de a bordo del tren. La red ferroviaria española cuenta con la mayor implantación del sistema ERTMS del mundo, con más de 3.000 kilómetros operativos.

El desarrollo y la difusión de este sistema europeo para la gestión del tráfico ferroviario ha contribuido en las últimas décadas a una operación ferroviaria segura e interoperable, con un gran despliegue en las líneas internacionales. Sin embargo, su adopción en las líneas no principales ha sido más limitada, debido a su elevado coste y a la dificultad de garantizar la compatibilidad con los equipos ya instalados.

