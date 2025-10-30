Reducir el tiempo de viaje entre León y Ponferrada implicará la supresión de paradas

Rubén Fariñas León Jueves, 30 de octubre 2025, 08:13 Comenta Compartir

El reloj de los estudios de viabilidad planteados desde el Ministerio de Transportes avanzan para una provincia de León que debe ver resueltos los casos de la línea férrea de la Ruta de la Plata y el lazo del Manzanal en los próximos meses.

Así se lo trasladó Óscar Puente a los representantes de la Diputación de León con los que se reunión en Madrid, tras dar contestación a una solicitud realizada muchos meses atrás.

El presidente Álvarez Courel ha dado explicaciones al plenario del contenido de ese encuentro del que sacó compromisos, nuevos estudios, algún que otro plazo y temas que están zanjados para el Ministerio.

En la mesa estuvo el decimonónico lazo del Manzanal, una vetusta infraestructura ferroviaria, del siglo XIX, que deja las comunicaciones entre León y Ponferrada en otra época.

Ampliar Estación de Ponferrada.

Su estudio de viabilidad estará listo a finales de este mismo año. Si bien, el presidente berciano de la Diputación expuso una exigencia en esta reunión: el tren de pasajeros no debe superar la hora de viaje. «Es la única opción para que sea viable», insistió.

Sin embargo, esta reducción de la duración del trayecto entre ambas ciudades acarreará una consecuencia: no será compatible con que el tren pare en todas las estaciones, señaló Courel, tal y como se le trasladó por parte de Puente.

Actualmente, el Alvia y el Media Distancia, los dos trenes que realizan la ruta en menos tiempo -1 hora y 38 minutos- hacen parada en Astorga y Bembibre. Mientras que los Regional Exprés, que utilizan dos horas para estos apenas 100 kilómetros, se detienen en 13 estaciones por el camino.

Otros proyectos sin solución: «Ni siquiera en Valladolid»

Transportes tiene dado carpetazo, a pesar de que la movilización vecinal sigue, a la posibilidad de soterrar el tren en Trobajo del Camino. Así se lo trasladaron a Courel y Aller. «No va a haber ningún soterramiento en toda España. Nos dijo que ni siquiera en Valladolid», a pesar de que el proyecto en San Andrés es mucho más modesto que el de la ciudad del ministro. «No se va a hacer porque es caro, unos 600 millones, y por el mantenimiento», defendió el presidente de la Diputación. Aunque el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, se comprometió a volver al municipio y poner en manos del Ayuntamiento «el mejor proyecto» para la integración.

Tampoco se acometerá la llegada de la línea de Feve al centro de León en los próximos años. No se hará porque no hay trenes mixtos que puedan entrar de forma eléctrica hasta la estación de Matallana, según ha planteado el Ministerio. La opción que se sigue defendiendo, manteniendo las vías tendidas hace 15 años desde La Asunción y Padre Isla, es la de utilizar buses eléctricos por ese mismo pasillo. «Estoy en contra de los transbordos», apuntaba Courel, aunque se alineaba con la posición ministerial para calificar de «solución viable, teniendo en cuenta que sea algo temporal» esta solución hasta que haya trenes disponibles.