La defensa de Feve pide un 'careo' con Puente y abrirá «conflicto» con Sánchez en León La plataforma insiste en que el «parche»del autobús eléctrico no es la solución a 15 años de inactividad

Leonoticias León Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:59

La plataforma en Defensa de Feve sigue poniendo el ojo en cada gesto que se realiza desde el Ministerio de Transportes. En este caso lo hacen con la locuacidad reciente del secretario de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, que «contrasta con el sospechoso silencio del mismo ministerio a las solicitudes de Transparencia».

Tras un año de intensa movilización ciudadana en León, el Ministerio no ha hecho más que explicitar las posiciones que dieron origen a esa movilización ciudadana.

La solución real prevista es «dejarlo todo como está» quince años más o el «nuevo embuste» argüido desde hace unos años que es el autobús eléctrico, «solución provisional que podrían haber implementado ya hace años si realmente hubiese sido una propuesta seria del ministerio» y no lo que entienden como estrategia para intentar dividir a los usuarios.

Recuerdan que Transportes debe obedecer a la realidad contractual amparada en el convenio marco de 2010, la voluntad popular expresada en una decena de manifestaciones y la voluntad de los representantes públicos que a través de mociones y proposiciones no de ley en ayuntamientos, en la Diputación de León, en las Cortes de Castilla y León y en el Senado han votado por unanimidad en favor del retorno del tren a la estación de Matallana. «También es relevante para los leoneses que el ministro Puente considere que el problema de la Feve en León carece de la categoría necesaria para que lo lleve personalmente el ministro».

La plataforma se mantiene firme en su voluntad de tener un contacto directo con el ministerio y por ello ha solicitado a la presidencia de la Diputación de León que uno de sus representantes sea invitado a la reunión que mantendrán con el ministro el día 16 de octubre en Madrid.

Así mismo la plataforma seguirá con sus movilizaciones previstas para el día 26, en la Convención del PSOE en León, así como el día 16 en la clausura del Enise si se confirma la presencia de Pedro Sánchez.

Los miembros del gobierno de España deben saber que «su presencia en León será conflictiva» mientras no solucionen los conflictos que causan en León.